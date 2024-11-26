TSE 161 personel alımı yapacak

Türk Standartları Enstitüsü, merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 161 personel alımı yapacak.
TSE'nin konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Enstitünün merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 148 mühendis, 8 kimyager ve 5 denetçi yardımcısı olmak üzere 161 personel alınacak.
Başvurular 1 Aralık'ta başlayıp, 10 Aralık saat 23.59'da sona erecek
Adaylar, başvurularını Kariyer Kapısı ve TSE'nin internet sitesinin (http://www.tse.org.tr) "Duyurular" bölümünde alım ilanının yayınlanmasını müteakip, e-Devlet üzerinden TSE-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresleri üzerinden yapabilecek.
Başvuran adaylar, öğrenim programları ve KPSS puan türlerine göre en yüksek puan alandan başlayarak sıralanacak ve atama yapılacak pozisyon sayısının 4 katı kadar aday sözlü sınava girmeye hak kazanacak.
Sınava girme hakkı kazananlar ile sınavın yeri ve tarihi, 18 Aralık'ta TSE'nin internet sitesi ile Kariyer Kapısı Platformu üzerinden ilan edilecek.
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