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TÜİK 24 personel istihdam edecek

TÜİK 24 personel istihdam edecek
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde görevlendirmek üzere 10 sözleşmeli personel ile 14 uzman yardımcısı alımı yapacak.

TÜİK'in Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, kurum, 7 temizlik görevlisi, 2 aşçı, 1 teknisyen olmak üzere toplam 10 sözleşmeli personel istihdam edecek.

Adaylar başvurularını, bugünden itibaren 9 Aralık saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden "TÜİK Başkanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" hizmeti veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) internet adresinden elektronik ortamda yapacak.

Süresinde başvuruda bulunan ve gerekli şartları sağlayan adayların yerleştirme işlemi, sözleşmeli personel pozisyon unvanları ve nitelikleri dikkate alınarak, her birim bazında KPSS P94 puanı en yüksek adaydan başlamak üzere yapılacak puan sıralamasıyla gerçekleştirilecek. Ayrıca, birim bazında ilan edilen pozisyon sayısı kadar yedek aday belirlenebilecek. Adayların eşit puana sahip olmaları halinde, mezuniyet tarihi önce olan, eşitliğin devam etmesi halinde doğum tarihi önce olan adaya (yaşı büyük) öncelik tanınacak.

14 uzman yardımcısı istihdam edilecek
Kurum, uzman olarak yetiştirilmek üzere merkez teşkilatına sınavla 14 uzman yardımcısı da alacak.

Resmi Gazete'deki duyuruya göre, adaylar başvurularını, bugünden itibaren 4 Aralık saat 18.00'e kadar e-Devlet üzerinden TÜİK Başkanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım hizmeti veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) internet adresinden elektronik ortamda yapabilecek.

Her bölüm için ayrı belirlenmek üzere kontenjan sayısının 4 katı kadar aday giriş sınavına girmeye hak kazanacak. Adaylar, giriş sınavına başvurduğu KPSS puanına göre sıralama yapılarak belirlenecek.

Giriş sınavı sözlü şeklinde ve tek aşamalı gerçekleştirilecek. Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adayların listesi, sözlü sınavın yeri ve tarihi, TÜİK'in internet sitesinden (www.tuik.gov.tr) ilan edilecek.

Adaylar sınava ilişkin bilgilere Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım Platformu'ndaki Sınavlarım/Mülakatlarım menüsünden de ulaşabilecek.

Kaynak: AA

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