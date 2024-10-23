TUSAŞ’a saldıran teröristlerin görüntüleri ortaya çıktı! 2 terörist etkisiz hale getirildi

Türkiye'nin gözü kulağı Başkent Ankara'ya çevrildi.
Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki TUSAŞ yerleşkesinden peş peşe patlama ve silah sesleri yükseldi.
Olayın bir terör saldırı olduğunu İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya doğrulamıştı.
Saldırganların görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.
Sırt çantalı ve otomatik silahlı teröristlerin çatışmaya devam ettiği öğrenildi.
Şehit ve yaralıların olduğu bilgisi paylaşıldı ancak henüz detaylar açıklanmadı.
3 teröristten 2'si etkisis hale getirildi.
Kaynak: Haber Merkezi