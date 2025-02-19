TÜSİAD Başkanı Orhan Turhan’a neden soruşturma açıldı. TÜSİAD Başkanı Orhan Turhan kimdir, kaç yaşında? TÜSİAD Başkanı Orhan Turhan’a neden soruşturma açıldı? İşte detaylar..

Hakkında soruşturma açılan TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, iş dünyasındaki kariyeri, sivil toplum kuruluşlarındaki etkin rolleri ve ekonomi alanındaki açıklamalarıyla gündemde. Akademik geçmişi, ödülleri ve liderlik yaptığı kurumlarla dikkat çeken Turan'ın hayatı ve kariyeri merak ediliyor.

Orhan Turan Kimdir?

Orhan Turan, 1960 yılında İstanbul'da doğdu. Eğitim hayatını Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nde tamamladı ve 1981 yılında mezun oldu. Ardından Marmara Üniversitesi'nde İşletme Yüksek Lisansı yaparak akademik alanda da kendini geliştirdi.

İş dünyasında önemli bir isim olan Turan, ODE Yalıtım'ın kurucusu ve uzun yıllar yönetim kurulu başkanı olarak sektördeki yerini sağlamlaştırdı. Bunun yanı sıra birçok sivil toplum kuruluşunda liderlik yaptı ve iş dünyasında etkin bir rol oynadı.

Orhan Turan Nereli?

İstanbul doğumlu olan Orhan Turan, eğitim ve iş hayatını büyük ölçüde İstanbul'da sürdürmüştür.

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'a neden soruşturma açıldı?

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan hakkında, yaptığı konuşmada adli makamlarca yürütülen bazı soruşturma ve kovuşturmalara ilişkin ifadeleri nedeniyle re'sen soruşturma başlatıldı.

Turan'ın açıklamalarında, yargı sürecine müdahale niteliği taşıyan ifadeler kullanıldığı iddia edilirken, "Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma” ve "Adil Yargılamayı Etkilemeye Teşebbüs” suçlamaları kapsamında inceleme başlatıldığı öğrenildi.

Orhan Turan Kaç Yaşında?

1960 doğumlu olan Orhan Turan, 65 yaşındadır.

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'ın Kariyeri

Orhan Turan, 29 Mart 2022 tarihinde TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçildi. Bu göreve gelmeden önce TÜSİAD'ın Denetleme Kurulu Başkanlığı gibi çeşitli kademelerinde görev aldı.

TÜSİAD (Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği), 1971 yılında kurulan ve Türkiye'nin önde gelen iş insanlarını bir araya getiren en önemli sivil toplum kuruluşlarından biridir. Orhan Turan, bu kuruluşun başkanlığı süresince ekonomi ve hukuk konularında yaptığı değerlendirmelerle sıkça gündeme geldi.

Orhan Turan'ın Sivil Toplum Çalışmaları ve Ödülleri

Orhan Turan, iş dünyasının yanı sıra sivil toplum kuruluşlarında da aktif roller üstlendi.

1997-1999: İZODER (Isı, Su, Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği) Yönetim Kurulu Başkanlığı

2007-2011: İMSAD (İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği) Yönetim Kurulu Başkanlığı

2018-2022: TÜRKONFED (Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu) Yönetim Kurulu Başkanlığı

Başarılarıyla adından sıkça söz ettiren Orhan Turan, 2008 yılında CNNTürk, Milliyet Gazetesi ve Ernst & Young iş birliğiyle düzenlenen "Yılın Girişimcisi” yarışmasında ödül kazandı. Monte Carlo'da düzenlenen "Dünya Yılın Girişimcisi” yarışmasında ise Türkiye'yi temsil etti.

TÜSİAD Başkanlığı görevine geldiği 2022 yılından bu yana ekonomi politikaları ve iş dünyasına yönelik açıklamalarıyla Türkiye'nin gündeminde yer almaya devam ediyor.

Kaynak: Haber Merkezi