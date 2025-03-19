Twitter ve İnstagram neden açılmıyor? Çöktü mü? Twitter ve İnstagram’a erişim sorunu

Twitter ve İnstagram’da yaşanan erişim problemleri devam ediyor. 19 Mart Çarşamba günü kullanıcılar, masaüstü ve mobil üzerinden sosyal medya platformu Twitter ve İnstagram’a giriş yapmaya çalışırken yüklenme sorunu ve hata ile karşılaşıyor. Twitter ve İnstagram’da sorunun yerel mi, dünya çapında olup olmadığı araştırılıyor. Peki, Twitter ve İnstagram çöktü mü, neden açılmıyor?

Twitter ve İnstagram, sabah saatlerinden itibaren erişim ve güncellenme sorunu haberleriyle gündeme geldi. Twitter ve İnstagram uygulamasına erişime sağmaya çalışan kullanıcılar, özellikle akış yenileme ve paylaşım yapma işlemlerinde yüklenme sorusunuyla karşılaştı.

TWİTTER VE İNSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

Erişim sorunları, Türkiye'deki kullanıcıları da etkiledi. Kullanıcılar, platforma erişim sağlayamadıklarını ve akışın yenilenmediğini bildirdi. Twitter ve İnstagram'ın resmi destek hesabı veya yetkilileri tarafından henüz bir açıklama yapılmamış olup, sorunun kaynağı ve ne zaman çözüleceği konusunda bilgi bulunmuyor.

Sorunun global bir kesintiden mi yoksa bölgesel bir problemden mi kaynaklandığı bilinmiyor.

Kesintileri takip eden web sitesi downdetector'deki verilere göre, kullanıcı raporları Twitter'da problemlerin olduğuna işaret ediyor. Sitede 19 Mart 2025 tarihinde sabah saat 07.00 itibarıyla kullanıcılardan yoğun şekilde rapor geldiği görülüyor.

Kaynak: Haber Merkezi