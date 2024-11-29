Ülke genelinde “KALKAN-32” operasyonları düzenlendi! 1626 düzensiz göçmen yakalandı

Ülke genelinde düzenlenen “KALKAN-32” operasyonlarında 13’ü yabancı uyruklu olmak üzere toplam 55 göçmen kaçakçısı ve 1626 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre, güvenlik güçleri huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla ülke genelinde düzenledikleri Kalkan-32 operasyonlarında önemli bir başarıya imza attı.

Dün ülke genelinde eş zamanlı olarak düzenlenen "KALKAN-32" operasyonu kapsamında, 13'ü yabancı uyruklu olmak üzere toplam 55 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. Ayrıca, 1.626 düzensiz göçmen de güvenlik güçlerince yakalanarak işlemler için ilgili birimlere teslim edildi.

2024 yılının ilk 10 ayında ise göçmen kaçakçılığına yönelik olarak toplamda 6 bin 339 operasyon gerçekleştirilirken, bu operasyonlarda 3 bin 924 organizatör tutuklandı.

Ülke genelinde eş zamanlı operasyon!

Türkiye, göç yönetimini, insan haklarına saygılı, hukuk ve medeniyet değerlerine bağlı bir şekilde uygulayarak, kamu düzeni ve güvenliğinden taviz vermeden tüm dünyaya örnek bir model sunmayı sürdürüyor.

"KALKAN-32" operasyonunun koordinasyonu, Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Göç İdaresi Başkanlığı tarafından sağlanırken, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı da operasyona aktif şekilde katıldı.

Operasyon kapsamında metruk yerler, umuma açık eğlence mekanları, tır garajları, terminaller, limanlar ve toplu taşıma durakları gibi stratejik bölgelerde denetimler yapıldı.

402 bin 330 kişinin kimlik kontrolü yapıldı

Yapılan kimlik kontrollerinde, 402 bin 330 kişi sorgulandı. Bu denetimlerde toplamda 29 bin 29 personel ve 9 bin 180 ekip görev alırken, 5 bin 932 noktada kontroller gerçekleştirildi. Ekipler, 4 bin 840 metruk bina, 8 bin 213 umuma açık yer, 487 terminal ve 2 bin 572 diğer mekânı denetledi.

Göçmenlerin ülkelerine geri gönderilmesi işlemleri başladı!

Denetimlerde tespit edilen düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri gönderilme işlemleri hızla başlatıldı. Operasyonu yürüten yetkililer, operasyonların başarılı bir şekilde tamamlanmasının ardından, kamu düzeni ve güvenliğini koruma noktasında kararlı adımlar atılmaya devam edileceğini vurguladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı paylaşımda :

"Operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi, Jandarmamızı, Sahil Güvenliğimizi ve Göç İdaresi Başkanlığımız personelini tebrik ediyorum.'' ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi