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Uyuşturucu alışverişi cinayeti: 4 şüpheli gözaltına alındı

Uyuşturucu alışverişi cinayeti: 4 şüpheli gözaltına alındı
Gaziosmanpaşa’da 44 yaşındaki Emin Aktaş’ı tabancayla vurarak öldürdükten sonra kaçan 4 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin polisteki ifadelerinde öldürdükleri kişiyle aralarında uyuşturucu alışverişi nedeniyle alacak verecek meselesi olduğunu söyledikleri öğrenildi. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Gaziosmanpaşa, Sarıgöl mahallesinde 24 Kasım Pazar günü saat 03.00 sıralarında meydana geldi. Emin Aktaş, silahlı 2 kişi tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Aktaş olay yerinde hayatını kaybetti; saldırganlar ise yaya olarak olay yerinden kaçtı.Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından başlatılan çalışmada saldırganların 35 plakalı bir otomobille olay yerine geldikleri belirlendi. Otomobilden inen 2 kişinin saldırıyı gerçekleştirdikten sonra yaya olarak olay yerinden kaçtıkları tespit edildi.

KAÇTIKLARI ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Şüphelilerin kaçtıkları anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Polis güvenlik kamera görüntülerini izleyerek şüphelilerin kimliklerini belirledi. Fatih'te düzenlenen operasyonda olayda silah kullanan Şerif V.K.(25) ile ona yardım eden Şehmus Y.(37) Berat Y. (26) ve Yunus E.Ç. gözaltına alındı. Şüphelilerden Şerif V.K.'nin daha önceden 3, Şehmus Y.'nin ise 7 suç kaydı olduğu belirlendi. Poliste yapılan sorgularında suçlarını itiraf eden şüphelilerin Emin Aktaş ile aralarında uyuşturucu alışverişinden doğan bir alacak verecek meselesi olduğu ve cinayeti bu nedenle gerçekleştirdiklerini söyledikleri öğrenildi. 2 şüpheli işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Yunus E.Ç adli kontrolle serbest bırakıldı

Kaynak: DHA

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