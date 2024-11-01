Uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 218 kişi tutuklandı
İzmir’de narkotik suçlarla mücadele kapsamında gerçekleştirilen 156 operasyonda gözaltına alınan 218 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu maddeye ulaşılabilirliğin engellenmesi ve İzmir'in narkotik suçlar bakımından sıfır riskli bir il olarak anılmasını sağlamak amacıyla 1-31 Ekim tarihleri arasında, sokak satıcılarına yönelik 156 operasyon gerçekleştirdi.
Operasyonlarda, 24 kilo 357 gram esrar-skank, 5 kilo 977 gram kokain, 35 kilo 457 gram sentetik uyuşturucu, 1,39 litre ketamin ve 158 bin 885 sentetik ecza ele geçirildi, 332 şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 218'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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