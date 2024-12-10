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Van’da zincirleme kaza: Çok sayıda yaralı var! O anlar böyle kaydedildi

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Van’da zincirleme kaza: Çok sayıda yaralı var! O anlar böyle kaydedildi
Van-Erciş kara yolunda meydana gelen ve yaklaşık 50 aracın karıştığı 2 ayrı zincirleme kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 40’tan fazla kişi yaralandı.

Van-Erciş kara yolunun 27'nci kilometresindeki kırsal Göllü Mahallesi yakınlarında sabah saatlerinde 2 kilometre arayla iki ayrı kaza meydana geldi.

Sis ve buzlanmanın etkili olduğu bölgede TIR, minibüs, kamyonet ve otomobillerin bulunduğu yaklaşık 50 aracın karıştığı 2 zincirleme kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti. 40'ın üzerinde kişi yaralandı.

EKİPLER OLAY YERİNDE

İhbarla bölgeye çok sayıda, sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Van'daki çeşitli hastanelere sevk edildi. 

 

İŞTE O ANLAR;

Kaynak: DHA

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