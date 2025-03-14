Vuslat Derneği Bu Ramazan Gazze’de Her Gün İftar Sofraları Kuruyor

Yurt içinde ve yurt dışında insani yardım çalışmaları gerçekleştiren kuruluşlardan biri olan Vuslat Derneği, Ramazan ayında Gazze’de her gün iftar organizasyonu gerçekleştirmeye devam ettiğini açıkladı. Dernek, Gazze İftar çalışmalarına dair görüntüleri her gün sosyal medya hesabından paylaşıyor.

Gazze halkı, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana İsrail saldırıları altında yaşam mücadelesi veriyor. Sivil toplum kuruluşları, dernek ve vakıflar, Gazze halkının bu mücadelesine yardım çalışmaları ile destek oluyor. Vuslat Derneği de 7 Ekim'den bu yana Gazze'de yardım çalışmaları gerçekleştiren derneklerin arasında yer alıyor.

Dernek, Ramazan ayında da "İyiliğe Vesile Ramazan” çağrısıyla Gazze'de bir dizi insani yardım çalışması gerçekleştirdiğini duyurdu. Bu çalışmaların başında ise Ramazan ayını çadır kentlerde ve kamplarda karşılayan savaş mağdurlarına her gün iftar vermek geliyor.

Vuslat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Taştan, Ramazan ayında Gazze'de gerçekleştirdikleri çalışmalar hakkında şunları söyledi:

"Geçen yıl Ramazan ayında olduğu gibi bu Ramazan'da da kalbimiz Gazze'de atıyor. Her gün iftar sofraları kurarak kardeşlerimize ikramda bulunuyoruz. Bununla birlikte şehrin altyapı şebeke sistemi terörist İsrail tarafından tahrip edildiği için bölgede vuku bulan suya erişim sorununu da açtığımız Gazze Ramazan-ı Şerif Su Kuyumuz ile gidermeye çalışıyoruz. Kumanya ve sebze-meyve dağıtımlarımız ile çadır kentlerde ve kamplardaki kardeşlerimizin temel gıda ihtiyaçlarına çözüm oluyoruz.

Siyonist İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze'de uyguladığı katliama karşı hayırsever bağışçılarımız ve bizler, tüm imkânlarımızla Gazze için seferber olduk. Barınma için çadır yardımlarımızdan, sağlık için tıbbi malzeme desteğine kadar bir birçok alanda kardeşlerimizin eksiğini giderdik. Ramazan ayında da kardeşlerimize var gücümüzle destek olmaya devam edeceğiz. Filistin özgür olana dek çalışacağız!”

Derneğin vuslat.org.tr web sitesinden veyahut 0212 659 28 80 numaralı Çağrı Merkezini arayarak Gazze için bağışta bulunabilirsiniz. Bununla birlikte GAZZE yazıp 6068'e SMS göndererek 180 TL bağış yapabilir, Gazzeli savaş mağdurlarının iftar sofralarına destek olabilirsiniz.

Kaynak: Haber Merkezi