Yarın Bursa’da okullar tatil mi? 11 Şubat 2025 Salı okullar tatil mi? Valilik açıklama yaptı mı? 11 Şubat Bursa hava durumu

Bursa’da kar yağışı, hafta sonu boyunca etkisini sürdürdü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından paylaşılan hava durumu raporuna göre, 11 Şubat 2025 Salı günü de kent genelinde kar yağışı devam edecek. Bu durum, öğrenciler ve veliler arasında “Yarın okullar tatil olacak mı?“ sorusunu gündeme getirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Türkiye'nin 81 ili için günlük hava durumu raporları paylaşmaya devam ediyor. MGM'nin açıkladığı verilere göre, 11 Şubat 2025 Salı Pazartesi günü Bursa'da kar yağışı etkili olmaya devam edecek. Bu durum, öğrenciler ve veliler tarafından "Yarın okullar tatil olacak mı?" sorusunu gündeme getirdi.

Bursa'da Yarın Okullar Tatil Mi? (11 Şubat 2025)

Bursa Valiliği, 11 Şubat 2025 Salı günü okulların tatil olup olmayacağına dair henüz resmi bir açıklama yapmadı. Valilikler, genellikle ulaşımda yaşanacak aksamalardan dolayı bu tür durumlarda okullarda eğitim öğretime bir günlük ara verebiliyor. Kar yağışının etkisi, tatil kararının alınmasında önemli bir rol oynuyor.

Konuyla ilgili Bursa Valiliği tarafından ilerleyen saatlerde yapılacak resmi bir açıklama olursa, haberimiz güncellenerek duyurulacaktır.

Bursa Hava Durumu (11 Şubat 2025)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından paylaşılan hava durumu raporuna göre, 11 Şubat 2025 Salı günü Bursa il genelinde karla karışık yağmur etkili olacak. Bazı bölgelerde karla karışık yağmur yerini kara bırakacak. Hava sıcaklıklarının ise 0 ile 7 derece arasında değişmesi bekleniyor.

Bursa'da 12 Şubat 2025 Çarşamba gününe kadar kar yağışının devam etmesi öngörülüyor.

MGM'nin 5 günlük hava tahmin raporu ise şu şekilde:

Kaynak: Haber Merkezi