Yarın okullar tatil mi? Yarın kar tatili var mı, hangi illerde okullar tatil olacak? 10 Şubat 2025 Pazartesi okullar tatil mi?

10 Şubat 2025 Pazartesi okullar tatil mi? Kış mevsiminin etkisini yoğun şekilde hissettirdiği bu günlerde, olumsuz hava koşulları nedeniyle birçok ilde eğitime ara veriliyor. Geçtiğimiz hafta kar yağışının etkili olduğu bölgelerde okullar tatil edilmiş, öğrenciler bu durumu yakından takip etmişti. Şimdi ise gözler yeni haftaya çevrildi.

Kış mevsiminde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara veriliyor. Geçtiğimiz hafta bu durum birçok ilde yaşandı ve öğrenciler bu hafta için de meraklanmaya başladı. "Okullar yarın tatil mi? 10 Şubat 2025 Pazartesi kar tatili var mı? Nerede ve hangi illerde okullar tatil?" gibi sorular gündeme geldi. Peki, İstanbul'da ve diğer illerde 10 Şubat 2025 Pazartesi günü okullar tatil mi? Kar tatili kararı alındı mı?

OKULLAR YARIN (10 ŞUBAT 2025) TATİL Mİ?

ORDU'DA 3 İLÇEDE KAR NEDENİYLE EĞİTİME ARA VERİLDİ

Ordu'da yoğun kar yağışı nedeniyle Akkuş, Kumru ve Ünye ilçelerindeki bazı okullarda yarın (10 Şubat 2025) eğitime bir gün ara verildi.

Ordu Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışıyla birlikte oluşabilecek don ve buzlanma riskine dikkat çekilerek, Akkuş ilçesindeki Borsa İstanbul Yatılı Bölge Ortaokulu ve Yeşilgüneycik İlkokulu hariç, diğer tüm okullarda eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kumru ilçesi Yukarıdamlalı Şehit Adem Öğlü İmam Hatip Ortaokulu, Aşağıdamlalı Şehit Zekeriya Yatı İlkokulu, Ergentürk Şehit Adem Kamur Ortaokulu/İmam Hatip Ortaokulu, Eskiçokdeğirmen İlkokulu, Güneycik İlkokulu, Erikçeli Şehit Ali Uysal İlkokulu/Ortaokulu, Konaklı Boeing İlkokulu/İmam Hatip Ortaokulu, Divantürk Şehit İrfan Ünceli İlkokulu/Ortaokulu, Yunus Emre Özel Eğitim Uygulama Okulu, tüm kademelerdeki özel eğitim öğrencileri ile Kayabaşı Mahallesi'nden gelen taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için, ayrıca Ünye ilçesi Pelitliyatak Şehit Nejdet Aydoğdu İlkokulu, Pelitliyatak İmam Hatip Ortaokulu, Yenikent İlkokulu ve Erenyurt İlkokulu'nda 10 Şubat Pazartesi günü bir gün süreyle eğitim-öğretime ara verilmiştir."

Kaynak: Haber Merkezi