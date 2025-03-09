YDS 1 Ne Zaman, Saat Kaçta Başlıyor ve Kaçta Bitiyor? ÖSYM YDS 1 Kaç Saat Sürüyor, Sınavda Kaç Soru Var? ÖSYM 2025
ÖSYM tarafından düzenlenen 2025 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS/1), 9 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek. Adaylar sınav süresi, soru sayısı ve sonuç tarihi gibi detayları merak ediyor. İşte YDS/1 hakkında bilinmesi gerekenler…
2025 YDS/1 Ne Zaman, Saat Kaçta? Sınav Süresi ve Soru Sayısı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen 2025 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS/1), 9 Mart 2025 Pazar günü gerçekleştiriliyor. Sınava katılacak adaylar, sınav süresi ve soru sayısı gibi detayları merak ediyor.
YDS/1 2025 Saat Kaçta Başlıyor ve Bitiyor?
YDS/1 oturumu, 9 Mart Pazar günü saat 10.15'te başlayacak. Ancak, ÖSYM kurallarına göre 10.00'dan sonra sınav salonlarına giriş yapılamayacak. Sınav 13.15'te sona erecek.
YDS/1, 81 ilde, 87 sınav merkezinde gerçekleştirilecek olup, 363 bina ve 4 bin 929 salonda uygulanacak.
YDS/1 Kaç Dakika Sürecek, Kaç Soru Var?
Sınav süresi 180 dakika olacak. Engelli adaylar için 30 dakika ek süre uygulanacak.
YDS/1 Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?
ÖSYM takvimine göre YDS/1 sonuçları, 4 Nisan 2025 tarihinde duyurulacak.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”