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Yediemin Otoparkında film gibi hırsızlık; hem çaldı hem kaydettirdi

Yediemin Otoparkında film gibi hırsızlık; hem çaldı hem kaydettirdi
Kâğıthane’de denetim yapan polis ekipleri tarafından plakası ve şase numarası olmadığı için çekiciyle Yediemin Otoparkına getirilen motosiklet, sahibi tarafından çalındı. Hırsızın motosikleti çaldığı anları ise arkadaşı cep telefonuyla kaydetti. Olay anları güvenlik kamerasına da yansırken, şüpheli Kağıthane Mobil Park polisi tarafından yakalandı.

Olay, 9 Aralık Pazartesi günü saat 16.00 sıralarında Seyrantepe Mahallesi'ndeki Yediemin Otoparkında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Çağlayan'da denetim yapan polis ekipleri, durdurduğu plakasız bir motosiklette yaptığı incelemede şase numarasının da olmadığını tespit etti. Bunun üzerine motosiklet, çekiciyle yediemin otoparkına götürüldü. Motosikletin trafikten menedilmesi sonrasında sahibi Aydoğan K. bir arkadaşıyla birlikte otoparka geldi. Burada görevlilerle görüşen Aydoğan K., motosikletinin konulduğu yeri gördükten sonra arkadaşıyla sandalyede oturmaya başladı.

HEM ÇALDI HEM KAYDETTİRDİ

Birkaç saat sonra Aydoğan K.'nın arkadaşı otoparktan ayrılarak yolun karşısına geçti. Aydoğan K. ise otoparktaki yoğunluğu fırsat bilerek motosikletinin başına geçti. Bir süre sonra motosiklete binen Aydoğan K., hızla otoparktan kaçtı. Yaşananlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, motosikletin çalınma anını Aydoğan K.'nın arkadaşı da cep telefonu ile kaydetti.

6 ADET SUÇ KAYDI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Olayın ardından çalışma başlatan Kağıthane Mobil Park polisi, kamera görüntülerini inceleyerek kimliğini ve adresini tespit ettiği Aydoğan K.'yı yakalarken çaldığı motosikleti de ele geçirdi. Gözaltına alınarak emniyete götürülen Aydoğan K.'nın poliste 6 adet suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

SERBEST BIRAKILDI

İşlemlerinin tamamlanmasının ardından 'motosiklet hırsızlığı' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçundan adliyeye sevk edilen Aydoğan K., çıkartıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

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