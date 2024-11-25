Yemek yerken silahlı saldırıda başından vuruldu!

Adana’da yemek yediği sırada motosiklet ile yanına yaklaşan kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğrayan Abdulbasit Çamsar (17), başından vurularak ağır yaralandı. Olayda, mekan sahibi Halil Altın ise bacağına isabet eden kurşunla yaralandı.
Olay, saat 01.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi Bahçelievler Caddesi'nde meydana geldi. Kokoreç-şırdan satan iş yerine gelen Abdulbasit Çamsar, dışarıya kurulu tezgahta yemek yediği sırada motosiklet ile yanına yaklaşan kimliği belirsiz kişinin silahlı saldırısına uğradı. Abdulbasit Çamsar başından, işletme sahibi Halil Altın ise bacağından yaralanırken, şüpheli motosikletle kaçtı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Başından vurularak ağır yaralanan Çamsar ile ayağından yaralanan Altın, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan Çamsar'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Şüpheliyi yakalamak için harekete geçen polisin, olayla ilgili incelemesi devam ediyor.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”