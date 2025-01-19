Yeni yargı reformu paketi ne zaman açıklanacak? Cezasızlık algısı ortadan kalkıyor mu? İşte detaylar

Dördüncü Yargı Reformu Strateji Belgesi tamamlandı. Denetimli serbestliğin kapsamı değiştirilecek, yargılama süreleri kısalacak, caydırıcılık artacak. Ayrıntıları 23 Ocak Perşembe günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın duyurması bekleniyor.

Yargıda 5 yılda atılacak adımları içeren, Yargı Reformu Strateji Belgesi, 23 Ocak'ta kamuoyu ile paylaşılacak.

Artan şiddet ve cezasızlık algısının önüne geçmek için, ceza infaz sisteminde değişikliğe gidilecek.

İlk olarak, birden çok sabıkası bulunan kişilerin, hüküm giymesi beklenmeden, tutuklu yargılanması sağlanacak.

Strateji belgesine göre tutuklama tedbiri; suçun işleniş şekli, kişinin suç işleme eğilimi ve kamu düzeni için tehlike oluşturması hususları dikkate alınarak yeniden ele alınacak.

İkinci adım ise, cezasızlık algısının ortadan kaldırmaya yönelik. Mevcut sistemde belli sürelerin altında hapis cezası alanlar, denetimli serbestlik kapsamında cezaevine girmiyor. Bu değişecek asgari tutukluluk süresi getirilecek. Belirli suçlarda cezanın en az yüzde 10'u cezaevinde geçecek.

Uzayan yargı süreçlerinin önüne geçmek için de adım atılacak. Soruşturma aşamasının daha etkin şekilde yapılması ve delillerin tam olarak toplanması bu süreçte değişiklik yapılacak başlıklardan olacak.

Arabuluculuk sisteminin daha etkin bir şekilde kullanılması da hedefler arasında.

4. Yargı Reformu Strateji Belgesinin hazırlıkları yaklaşık bir buçuk yıldır sürüyor. Yargı kurumlarının her kademesiyle sorunlara ilişkin toplantılar yapıldı. Adalet Bakanlığı çalışmalar kapsamında 55 bin görüş aldı, 12 bin paydaş anketi yapıldı.

Kaynak: Haber Merkezi