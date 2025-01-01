Yılbaşı gecesi define ararken yakaladılar

Manisa’nın Salihli ilçesinde 1. derece arkeolojik sit alanında yılbaşı gecesi define ve tarihi eser bulmak için kepçeyle kaçak kazı yapan ve Balıkesir’den geldikleri öğrenilen 4 kişi, jandarma ekipleri tarafından gece baskınında kıskıvrak yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, önleyici kolluk görevini icra eden Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Salihli Jandarma Komutanlığı ekipleri, Salihli'nin Kemer Mahallesi Narlı mevkiindeki yol kenarında 1. derece arkeolojik sit alanında iş makinesiyle kazı yapıldığını tespit etti. Jandarma ekiplerince yapılan araştırmada kepçe ile kazı yapan 4 kişinin Balıkesir'den geldiğini belirledi.
Suç aletleri ile yakalanan şüpheliler Ö.K. (50), A.Y. (29), Ş.B. (54) ve T.B. (29), jandarmaya götürüldü.
Jandarmaya götürülen 4 şüphelinin işlemlerinin devam ettiği öğrenilirken, kaçak kazıda kullanılan kepçe ise yediemin deposu otoparkına çekildi.
Öte yandan, ele geçirilen 3 adet cep telefonu ise inceleme yapılmak üzere el konulduğu öğrenildi.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”