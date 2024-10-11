Zincirleme trafik kazası: 3 ölü 2 yaralı

Diyarbakır’ın Hani ilçesinde 4 araç ve 1 motosiklet zincirleme trafik kazasına karıştı. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.
Kaza, Hani ilçesi Merkez Mahallesi Dicle karayolunda meydana geldi.
Lastiği patlayan ve park halindeki saman yüklü traktörü fark etmeyen 22 yaşındaki Muhammed Çalı yönetimindeki hafif ticari araç, sürücüsünün manevra yapması sonucu karşı yönden gelen tırla kafa kafaya çarptı.
Bu sırada arkadan gelen bir otomobil de traktöre çarptı. Kazada hafif ticari aracın sürücüsü ile araçtaki Muhammed Oruç ve Bünyamin Ergin hayatını kaybederken, diğer araçlardaki 2 kişi de yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri, otopsi için Hani Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.
Traktör sürücüsü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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