13 Şubat Perşembe günü Konya’da okullar tatil mi? İşte 13 Şubat Perşembe günü Konya’da eğitim-öğretime 1 gün ara verilen ilçeler

Konya’nın Hadim, Emirgazi, Karapınar, Ereğli , Halkapınar, Taşkent ve Akören ilçelerinde eğitim öğretime 13 Şubat Perşembe günü ara verildi.

Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Konya'nın Ereğli ve Halkapınar ilçesinde kuvvetli kar yağışı bekleniyordu.

Akşam saatlerinde kar yağışı 2 ilçede etkisini gösterdi. Bununla birlikte ilk kar tatili haberi Ereğli ve Halkapınar ilçelerinden geldi.

HALKAPINAR'DA EĞİTİME 1 GÜN ARA

Halkapınar Kayamakamlığı'ndan yapılan açıklamada, kar yağışının yarın akşam saatlerine kadar devam edeceği ve sıcaklığın -4 dereceye kadar düşmesi beklendiğinden tüm okullarda eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmesine karar verildi. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personellerden hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan memur ve diğer kamu görevlilerinin 1 gün idari izinli sayılması kararı verildi.

EREĞLİ'DE 1 GÜN KAR TATİLİ

Ereğli Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Ereğli ilçemizde, Meteoroloji verilerine göre, 13 Şubat 2025 Perşembe günü ilçemiz genelinde kuvvetli kar yağışı beklenmektedir. Halihazırdaki kar örtüsüne 10-20 cm ilave kar yağması tahmin edilmektedir."

"Oluşabilecek buzlanma ve tipi nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek sıkıntıların önüne geçmek ve meydana gelebilecek risk ve olumsuzluklara karşı önleyici tedbir olarak, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile 13/02/2025 Perşembe günü ilçe genelinde tüm ilk ve orta dereceli okullarda,eğitim gören öğrencilerimiz ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri için eğitim öğretime (1) gün süreyle ara verilmesine ayrıca tüm kamu kurumlarında çalışan hamile,engelli ve kronik hastalığı bulunan personellerin (1) gün süreyle idari izinli sayılmasına;karar verilmiştir."

3 İLÇEDE DAHA EĞİTİM-ÖĞRETİME 1 GÜN ARA

Konya Valiliği'nin yapmış olduğu duyuruya göre Hadim, Emirgazi ve Karapınar ilçelerinde de olumsuz hava koşulları nedeniyle 13 Şubat 2025 Perşembe günü eğitim-öğretime 1 gün ara verildi. Bu duyuruyla birlikte toplamda 5 ilçe; Hadim, Emirgazi, Karapınar, Ereğli ve Halkapınar'da okullar 1 gün tatil edilmiş oldu.

TAŞKENT'TE EĞİTİM-ÖĞRETİME BİR GÜN ARA

Taşkent Kaymakamlığı da yoğun kar yağışı nedeniyle tüm okullarda eğitim-öğretime 1 gün ara verildiğini duyurdu.

AKÖREN'DE EĞİTİME KAR TATİLİ

Akören Kaymakamlığı, yoğun kar yağışı ve yer yer buzlanma nedeniyle tüm okullarda eğitim-öğretime 1 gün ara verildiğini duyurdu.

Kaynak: Haber Merkezi