18 yıllık sevgi bağı! Konya’da kedi dostu esnaf kedilere gözü gibi bakıyor

Konya’nın Kulu ilçesinde yaşayan 49 yaşındaki esnaf Yusuf Ölmez, her gün onlarca kediyi besliyor. Kedilere gözü gibi bakan Ölmez, örnek bir davranış sergiliyor.

İlçeye bağlı Kırkpınar Mahallesi'nde yaşayan ve ilçe merkezinde kasap olarak esnaflık yapan Yusuf Ölmez, 18 yıldır sahiplendiği yaklaşık 50 kediye mahalle meydanında gözü gibi bakıyor. Her gün akşam saatlerinde iş yerini kapatıp ilçe merkezinden 24 km uzaklıktaki mahallesine gelen Ölmez'i ise kediler görür görmez karşılıyor.

Ölmez ise yanında getirdiği yiyeceklerle kedileri beslereyek daha sonra evine geçiyor. Kedilerle olan dostluğu ise mahallede takdir topluyor.

Kedilerin sadık hayvanlar olduğunu belirten esnaf Yusuf Ölmez, "Kediler çok güzel bir hayvandır, sadıktırlar. Daha köyün girişinde beni karşılarlar. Mamalarını yanımda getirdiğim yiyecekleri veririm. Güzelce karınlarını doyurup eve öyle girerim. Yaklaşık 17/18 yıldır kediler arabamı görür görmez beni karşılıyorlar. Bazı kediler hastalanıyor takip ediyorum. Kedilere baba şefkati gösteriyorum. Onlara "Gelin Babaya" diye sesleniyorum.

'Çevremize Sevgi Aşılamaya Başladık'

Tüm mahalleye kedilerimiz ile sevgi aşıladık. Burada biraderimin torunu Halil Efe'de kedileri çok sever. Onlarla oyun oynar. Bizler de kedileri çok seviyoruz. Yıllar geçtikçe böyle bir dostluğumuz oluştu. Kedileri seviyorum." dedi.

(Ertan Özkök)

Kaynak: Haber Merkezi