Ahmet Çalık’ın ismi yaşatılıyor! Kapalı Spor Salonu ve Suni Çim Sahası’nda son durum

Selçuklu Belediyesi tarafından Konya Spor Lisesi’ne kazandırılacak olan ve Konyasporlu futbolcu merhum Ahmet Çalık’ın isminin yaşatılacağı kapalı spor salonunun yapımı devam ediyor. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Konya Spor Lisesi’ne kazandıracağımız kapalı spor salonu ve suni çim saha ile öğrencilerimiz konforlu ve en iyi koşullarda spor yapabilme imkanına sahip olacaklar“ dedi.

Gençlik, eğitim ve spor alanındaki hizmetlere her zaman büyük önem veren Selçuklu Belediyesi ilçede bulunan okullara ihtiyaçlar doğrultusunda yeni tesisler kazandırmaya devam ediyor. Bu çerçevede Konya Spor Lisesi'ne kazandırılacak olan ve Konyasporlu futbolcu merhum Ahmet Çalık'ın isminin yaşatılacağı kapalı spor salonunun yapımı aralıksız sürüyor.

Konya Spor Lisesi Ahmet Çalık Kapalı Spor Salonu ve Suni Çim Saha 9 bin 877 m² arsa alanı üzerinde 3 bin 331 m² inşaat alanına sahip olacak. Kapalı spor salonu bodrum ve zemin kattan oluşacak.

Salonun bodrum katında 4 adet küçük ölçekli spor salonu yer alırken, zemin katta 1 adet hentbol sahası ölçeğinde ana spor salonu, 176 kişilik tribün, skorbord, ışıklandırma, ses sistemi, 2 adet soyunma odası, 2 adet öğretmenler odası ve ihtiyaç alanları yer alacak. Salonun yan tarafına da 24 x 44 metre ölçülerinde suni çim saha kazandırılacak.

Başkan Pekyatırmacı: "Konyasporlu futbolcumuz merhum Ahmet Çalık'ın ismini burada yaşatacağız"

Selçuklu'da eğitime ve spora katkı sunmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı,

"Selçuklu Belediyesi olarak geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın isteklerine her koşulda önem veriyor, çocuklarımızın daha nitelikli ortamlarda eğitimlerini sürdürebilmeleri adına elimizi taşın altına koyuyoruz. Bu noktada yaptığımız ziyaretlerde Konya Spor Lisemizin kapalı spor salonu ve suni çim saha ihtiyacı olduğunu belirlemiştik. Selçuklu Belediyesi olarak lisemizde gayet modern, spor alanındaki tüm imkanlarını karşılayacak spor salonu ve yanında bir de suni çim sahayı kazandırmak için çalışmalara başladık. Günümüz koşullarına uygun ve tüm detaylar düşünülerek inşa edilen spor salonlarımızın imalat çalışmaları hızla devam ediyor. İnşallah okulumuza çocuklarımızın daha modern ve konforlu bir ortamda spor yapmalarını sağlayacak nitelikli bir tesisi kazandıracak, Konyasporlu futbolcumuz merhum Ahmet Çalık'ın da ismini burada yaşatacağız. Gençlerimiz ve çocuklarımız her şeyin en iyisini hak ediyor ve onlar için ne yapsak az. Hem eğitim hem de spor alanında ilçeye değer katacak bu yatırımın hem milli eğitim hem de spor camiamıza hayırlı olmasını diliyorum." dedi.