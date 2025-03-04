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AİLE KATLİAMI! Eşini ve 3 çocuğunu öldürüp yaşamına son verdi: Zanlının cenazesi memleketi Konya’ya getirildi

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AİLE KATLİAMI! Eşini ve 3 çocuğunu öldürüp yaşamına son verdi: Zanlının cenazesi memleketi Konya’ya getirildi
Avcılar’da dün gerçekleşen aile katliamında hayatını kaybedenlerin cenazesi Adli Tıp Kurumundan alındı. Zanlı Velican Alıcı’nın cenazesi memleketi Konya’ya getirildi. İşte detaylar..

Dün Avcılar'da gerçekleşen olayda cinnet geçiren Velican Alıcı eşi Fikriye Alıcı ve üç çocuğunu silahla vurduktan sonra aynı silahla intihar etti.

Olayda hayatını kaybeden Velican Alıcı, Fikriye Alıcı ve üç çocuğu olay yerinde yapılan ilk incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Yenibosna'da bulunan Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Otopsi işlemleri tamamlanan cenazeler defnedilmek üzere aile yakınlarına teslim edildi. Bu sırada Adli Tıp Kurumu çevresinde yoğun güvenlik önlemi alındığı görüldü.

Zanlı Velican Alıcı'nın cenazesi memleketi Konya'ya getirilirken, anne Fikriye Alıcı ve talihsiz çocuklarının cenazeleri ise Silivri'ye nakledildi.

Kaynak: İHA

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