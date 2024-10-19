AK Parti’nin ilçe kongreleri devam ediyor! Konya’nın bu ilçesinde 400 delege oy kullandı

AK Parti'nin 8'inci olağan büyük kongresi tüm hızıyla devam ediyor.
Konya'nın Güneysınır ilçesinde bugün 400 delege oy kullandı. Mevcut başkan Mehmet Karaman tek liste ile seçime girdi.
AK Parti Güneysınır 8. Olağan Kongresinde ilçe başkanı ve ilçe yönetim kurulu üyeleri ile delegeler bugün belli oldu.
Güneysınır Olağan Kongreye tek liste ile giriyor. AK Parti İl Başkanı Hasan Angı,Ak Parti Konya Milletvekilleri Orhan Erdem,Latif Selvi ve Mehmet Baykan salondaki yerini aldı.
Liste belli oldu!
AK Parti İlçe Yönetim Kurulu Üye adayları ve İl Kongre Delege adaylarının listesi belli oldu.
Güneysınır ilçesinde mevcut başkan Mehmet Karaman, tek liste ile girdiği seçimde 400 delegenin oy kullandığı kongrede yeniden ilçe başkanlığına seçildi.
Listede şu isimler yer aldı;
İlçe kongreleri 12 Ocak'ta bitecek
İlçe kongreleriyle AK Parti teşkilatlarında yenilenmeye gidilmesi bekleniyor. Takvime göre ilçe kongrelerinin tümü 12 Ocak'ta bitecek. 28 Aralık'ta da il kongreleri için düğmeye basılacak. İllerdeki kongre sürecinin 16 Mart'ta sona ermesi öngörülüyor.
Teşkilattan mektup çalışması
Bu arada AK Parti Teşkilat Başkanlığınca, ilçe kongrelerinden önce ilçe meydanlarında kurulan stantlarda vatandaşlardan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a iletilmek üzere mektup toplanıyor.
Vatandaşlar mektupta talep, sorun, şikayet, teşekkür, dilek ve temennilerini ifade edebilecek.
AK Parti Teşkilat Başkanlığınca ayrıca kongreler öncesi yapılan toplantılarda delegelere, ilçe yönetimlerinde kimleri görmek istediklerine ilişkin form doldurtuluyor.
(Mustafa İlker Şen)