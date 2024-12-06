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AKOM’dan Konya’ya uyarı! Bu tarihe dikkat: Rüzgar, yağmur ve kar uyarısı geldi!

Meltem Gürbüz
İnternet Editörü

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AKOM’dan Konya’ya uyarı! Bu tarihe dikkat: Rüzgar, yağmur ve kar uyarısı geldi!
Konya Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi’nden Konya’ya uyarı geldi. Rüzgar, kar yağışı ve yağmur bekleniyor. Bu tarihe dikkat. İşte detaylar..

Konya Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nden gelen bilgilere göre, Konya genelinde 7 Aralık Cumartesi günü yağışlı hava etkili olacak.

Şehir genelinde yağmur beklenirken, yüksek kesimlerde kar yağışı görülebileceği belirtildi.

Orta kuvvette rüzgarın da etkili olacağı tahmin edilen hava koşulları nedeniyle, özellikle sürücüler başta olmak üzere vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği vurgulandı.

Yetkililer, olumsuz hava koşullarına karşı hazırlıklı olunması gerektiğini ifade ederek, bölgede yaşayanları gerekli önlemleri almaya davet etti.

7 Aralık Cumartesi

Konya İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Konya için 5 günlük hava durumu tahmini:

Bugün için Konya hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 9°

Yarın için Konya hava durumu Bulutlu, sıcaklık 11°

8 Aralık 2024 Pazar Konya hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 10°

9 Aralık 2024 Pazartesi Konya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 13°

Konya İçin 5 Günlük Hava Durumu

(Meltem Gürbüz)

  • #Konya İçin 5 Günlük Hava Durumu

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