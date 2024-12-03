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Aksaray-Konya yolunda feci kaza! Kırmızı ışıkta bekleyen kamyonete çarptı: “Ayağım” feryadı yürekleri dağladı

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Aksaray-Konya yolunda feci kaza! Kırmızı ışıkta bekleyen kamyonete çarptı: “Ayağım” feryadı yürekleri dağladı
Aksaray’da kırmızı ışıkta bekleyen kamyona arkadan çarpan kamyonun sürücüsü kabinde sıkıştı. Kabin içinde yaşanan can pazarında yaralı sürücünün “Ayağım” feryadı yürekleri dağladı. Ayaklarından sıkışan sürücü yarım saat süren çalışmayla kurtarılırken ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, sabah saatlerine Aksaray - Konya Karayolu Cezaevi Kavşağı Aksaray istikametine yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, Konya'dan Aksaray istikametine 20 H 6109 plakalı kamyon ile seyreden Hüseyin G. (43), cezaevi kavşağında kırmızı ışıkta bekleyen Mehmet T. (60) idaresindeki 68 HZ 909 plakalı kamyonu yoğun sis nedeniyle fark etmeden arkadan çarptı.

Kazada çarpan kamyonun kabini adeta hurdaya dönerken, sürücü Hüseyin G. kabin içinde sıkıştı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, AFAD ve Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler hemen kurtarma çalışmasına başlarken, polis ekipleri karayolunda güvenlik önlemleri alarak trafiği kontrol altına aldı. İtfaiye, AFAD ve UMKE ekipleri kabinde sıkışan sürücüye ilk müdahaleyi kabin içinde yaptı. Ardından kurtarma çalışması başlarken, adeta can pazarının yaşandığı kabin içinde sürücünün "Ayağım” feryadı yürekleri dağladı.

İŞTE OLAY YERİNDEN GÖRÜNTÜLER;

Sıkışan sürücü itfaiye, AFAD ve UMKE ekiplerinin yarım saat süren çalışması sonucu kurtarılırken, sedyeyle ambulansa ve daha sonra da Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken, İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şubesi ekipleri kaza mahallinde inceleme yaptı.

Diğer kamyon sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken kazayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA

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