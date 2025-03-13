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ANMEG VAKFI’ndan anlamlı iftar

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ANMEG VAKFI’ndan anlamlı iftar
Medya çalışanı olmanın zorluklarından biri dün Anadolu Medya Grup hizmet binasında yaşandı. Anadolu Medya Grup Vakfına bağlı kuruluşların çalışanları bir taraftan yayın sürekliliğini sağlamaya çalışırken diğer taraftan ortak iftar yemeğinde buluştu. İftar yemeğinin bir de onur konuğu vardı. Konya’nın efsane büyükşehir belediye başkanı Doç.Dr. Halil Ürün iftar yemeğinde Anmeg Vakfı medya çalışanları ile birlikte oldu.

Kısa adı ANMEG VAKFI olan Anadolu Medya Grup Vakfı bünyesindeki yayın kuruluşlarının çalışanları iftar yemeğinde buluştu. Gruba bağlı yayın kuruluşlarından Kontv, Yeni Konya Gazetesi, Konyafm radyosu, konhaber.com, yenikonya.com.tr, Mirajans ve vakıf çalışanları iftar sevincini birlikte yaşadı.  Yayın sürekliliğini sağlayan çalışanların görevleri başında olduğu ve farklı dakikalarda yemeğe iştirak ettiği etkinlikte medya çalışanı olmanın zorlukları bir kez daha görüldü. Görev yaptığı dönemde ülke genelinde efsane başkan olarak tanınan Eski Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Halil Ürün de aynı heyecana ortak oldu. 

Anadolu Medya Grup Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Ahmet Özer, Türkiye'nin ilk ve tek medya vakfı olan Anmeg Vakfı'na bağlı yayın kuruluşlarının icra ettiği görevin diğer medya kuruluşlarından farklı olduğunu söyledi.  Medya sektöründe olmanın her çalışana sorumluluk yüklediğini hatırlatan Özer, türlü zorluklara rağmen hakkın ve hakikatin sesi olmak için 33 yıldan bu tarafa çaba gösterdiklerini kaydetti. Özer,

"Biz kutsal bir görevin gönüllü hizmetkârlığına talip olduk. Sizler bu zor yolculukta üzerlerinize düşeni fazlası ile yaptınız, yapmaya devam ediyorsunuz. Hepinize katkılarınızdan dolayı teşekkür ediyor, ramazanınızı tebrik ediyorum.” dedi. 

Eski Konya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Eski Konya Milletvekili Doç. Dr. Halil Ürün, Anadolu Medya Grup çalışanlarına hitabında, Anmeg Vakfı yayın kuruluşlarının icra ettiği görevin önemine değindi. Anmeg Vakfı'nın nüvesini Kontv'nin oluşturduğunu ve Kontv'nin kendisinin belediye başkanlığı döneminde kurulduğunu hatırlatan Ürün, duygu geçişleri yaşadı. Verilen zorlu mücadeleleri anlatırken hüzünlendi, elde edilen başarılardan bahsederken coştu.  Ürün'ün konuşmakta zorluk çektiği anlar da oldu. O anlara medya çalışanlarından alkışlı destek geldi. 



Anadolu Medya Grup Vakfı iftarında olmanın kendisini mutlu ettiğini kaydeden Ürün,

"Kontv'nin ilk günlerini çok iyi hatırlıyorum. Sıkıntılara nasıl göğüs gerildiğine bizatihi şahidim. Görüyorum ki sizler ilk günkü heyecanla çalışmaya devam ediyorsunuz. Her medya çalışanının bir sorumluluğu var ama sizin sorumluluğunuz daha fazla. Çünkü sizler bir davanın, bir hakikatin, bir gayenin temsilcilerisiniz. Sizler iyiliğe davet, kötülükten sakındırma misyonunun birer parçasısınız.  Verdiğiniz çabayı takdirle takip ediyorum. Kontv bugün artık bütün dünyada takip edilen bir televizyon oldu. Dijital medyadaki başarılarınıza da şahidim. Kuruluş amacınızdan sapmadınız. Aynı hassasiyetle daha nice ramazanlarda buluşmayı dilerim.” dedi. 

Kaynak: Haber Merkezi

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