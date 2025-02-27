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Anneannesini öldürmüştü! Eski Konya Milletvekili Abdüllatif Şener’in oğlu Bedirhan Şener’in cezası belli oldu

Anneannesini öldürmüştü! Eski Konya Milletvekili Abdüllatif Şener’in oğlu Bedirhan Şener’in cezası belli oldu
Eski Konya Milletvekili Abdüllatif Şener’in oğlu Bedirhan Şener’in, anneannesini öldürmesine ilişkin davada karar açıklandı. Bedirhan Şener müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Bedirhan Şener, ailesi ve avukatları katıldı.

Mahkeme heyeti başkanının, dava dosyasına gelen evrakı okuduktan sonra söz verdiği cumhuriyet savcısı, önceki celse verdiği mütalaayı tekrarladığını bildirdi.

Daha sonra söz alan sanık avukatı, müvekkilinin şizofreni hastası olduğunu belirterek, bu yüzden beraatine karar verilmesini istedi.

"ANNEANNEM DÜNYADA EN SEVDİĞİM İNSANLARDAN BİRİDİR"

Son sözü sorulan sanık Bedirhan Şener, "Anneannem benim dünyada en sevdiğim insanlardan biridir. Deprem olduğunda Osmaniye'de yaşıyordu, evi yıkıldı. Ankara'da pek çok akrabamız bulunduğu halde çok sevdiğim için anneannemi gidip ben buraya getirdim. Kasten anneanneme karşı böyle bir eylemde bulunmam söz konusu olamaz. Anneme karşı da aynı şekilde. Beraatimi ve tahliyemi talep ederim." ifadesini kullandı.

Beyanların alınmasının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın annesi Berrin Şener'e yönelik eylemine ilişkin yeterli delil bulunmadığı gerekçesiyle beraatine hükmetti.

Mahkeme, anneannesi Leyla Çetiner'i silahla öldürdüğü gerekçesiyle Şener'i, önce "üst soya karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırdı.

Mahkeme, sanığın duruşmalardaki iyi hali nedeniyle TCK'nin 62. maddesindeki indirimi uygulayarak, Şener'in cezasını müebbet hapse düşürdü.

Şener, "ruhsatsız silah bulundurma" suçundan da 1 yıl 8 ay hapse çarptırıldı.

Kaynak: DHA

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