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Antalya’dan Konya’ya giden şüpheli araçta bulundu! 2 adet peçeteye emdirilmiş: Zanlılar tutuklandı

Antalya’dan Konya’ya giden şüpheli araçta bulundu! 2 adet peçeteye emdirilmiş: Zanlılar tutuklandı
Konya’nın Seydişehir ilçesinde polis ekipleri tarafından otomobillerinde uyuşturucu madde ile yakalanan iki zanlı tutuklandı.

Seydişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ve Analiz Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticaretini önlemeye yönelik operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında, Antalya'dan Konya'ya giden Abdurrahman D. idaresindeki 42 ABK 142 plakalı araç Seydişehir - Antalya çevre yolunda polis ekiplerince durduruldu.

Araçta yapılan aramada, 2 adet peçeteye emdirilmiş sentetik kannabinoid ile 3,65 gram skunk maddesi ele geçirildi.

Polis ekipleri, araç sürücüsü Abdurrahman D. ile araçta bulunan Nuri S'yi gözaltına aldı.

Emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

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