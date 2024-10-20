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Aynı ürün aynı ilde, iki ayrı markette iki katı fiyatla satılıyor! VATANDAŞ ATEŞ PÜSKÜRÜYOR

Mustafa İlker Şen
Muhabir
Aynı ürün aynı ilde, iki ayrı markette iki katı fiyatla satılıyor! VATANDAŞ ATEŞ PÜSKÜRÜYOR
Konya’da üretilen bir ürünün farklı marketlerde neredeyse iki katı fiyat farkıyla satılması, vatandaşlar arasında büyük bir rahatsızlık oluşturdu. Ürünün, “üç harfli” olarak adlandırılan bir market zincirinde 32 TL’ye, devlete ait bir markette ise 17,90 TL’ye satıldığı ortaya çıktı. Aradaki bu büyük fark, Konyalılar tarafından tepkiyle karşılandı.

Vatandaşlar, üretimi Konya'da yapılan bir ürünün bu denli farklı fiyatlarla satılmasının kabul edilemez olduğunu belirterek, fiyat politikalarındaki adaletsizliğin önüne geçilmesi gerektiğini vurguladı. Özellikle ekonomik zorluklarla mücadele eden halk, marketlerin bu tür fahiş fiyat uygulamalarıyla kendilerini zor duruma soktuğunu ifade etti.

"Artık Bu Duruma El Atılmalı”

Yerel halk, özellikle temel ihtiyaç ürünlerinde görülen bu tür fiyat farklarının daha sıkı denetlenmesini talep ederken, devletin bu konuda ciddi sorumluluk alması gerektiğini belirtiyor. Fiyatlardaki bu farkların haksız kazanç sağlamak amacıyla yapıldığını düşünen vatandaşlar, "Enflasyonla mücadele ederken, bu tür market uyanıklıkları da enflasyonu tetikliyor,” diyerek rahatsızlıklarını dile getirdiler.

Bu tür durumların artık yaygın hale geldiğini savunan birçok kişi, alışveriş yaparken hangi ürünlerde bu denli fiyat artışı olduğunu önceden bilmediklerini belirterek, tüketici haklarının korunması adına yetkililerin bu duruma müdahale etmelerini bekliyor.

Fiyat Farkına Karşı Denetim Çağrısı

Konya'da üretilen bir ürünün iki ayrı markette bu kadar farklı fiyatlarla satılması, yalnızca yerel bir sorun olmanın ötesine geçerek, Türkiye genelindeki fiyat politikaları ve denetim eksiklikleri üzerine de önemli bir tartışmayı gündeme getirdi. Vatandaşlar, fahiş fiyat uygulamalarına karşı daha sıkı denetimlerin yapılmasını ve bu tür fiyat farklarının önlenmesi için adımlar atılmasını istiyor.

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