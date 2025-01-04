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Barış Dedeoğlu cinayetinde yeni gelişme! Konya’da yakalanan zanlı tutuklandı

Barış Dedeoğlu cinayetinde yeni gelişme! Konya’da yakalanan zanlı tutuklandı
Uşak’ta yol kenarında cesedi bulunan Barış Dedeoğlu’nu öldürdüğü iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Konya-Karaman kara yolu yakınında bir adreste dün yakalanan A.Ç. (37), Uşak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi.

Ekiplerce Uşak'a getirilen zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

A.Ç. "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

Şüphelinin ifadesinde, hayatını kaybeden Dedeoğlu ile yakın arkadaş olduklarını ve birlikte araç alım-satım işleri yaptıklarını belirtti.

Dedeoğlu'yla aralarında anlaşmazlık yaşandığını ileri süren A.Ç, konuşmak için buluştuklarını ve otomobille Konya'dan herhangi bir plan yapmadan yola çıktıklarını öne sürdü.

A.Ç, yolda zaman zaman tartıştıklarını ve alkol aldıklarını aktararak, Uşak'a geldiklerinde polis denetim noktası olduğunu fark ettiklerini, kaçmak için tali yola girdiklerini ve kaybolduklarını iddia etti.

Bu sırada aralarındaki tartışmanın büyüdüğünü ve Dedeoğlu'nun kendisine bıçak çektiğini iddia eden A.Ç, bunun üzerine araçtan indiklerini ve Dedeoğlu'na taşla vurup kaçtığını ileri sürdü.

Olayın geçmiş

Uşak'ta 1 Ocak'ta başına sert bir cisimle vurulduğu belirlenen bir kişinin cesedi yol kenarında bulunup Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılmıştı.

Ekiplerce yapılan parmak izi araştırmasında söz konusu maktulün Barış Dedeoğlu (34) olduğu tespit edilmişti.

Jandarma ekiplerince Dedeoğlu'nu öldürdüğü iddiasıyla A.Ç. hakkında yakalama kararı çıkartılmış, şüpheli Konya'da gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA

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