Başkan Altay: “Çalışan Gençlik Meclisi’ni tüm Türkiye’de rol model olarak anlatıyorum’’

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesi Çalışan Gençlik Meclisi üyeleriyle sahurda bir araya geldi. Çalışan Gençlik Meclisi’ni tüm Türkiye’de rol model olarak anlattığını belirten Başkan Altay, “İnşallah başka şehirlerde de bu yaktığımız ateşin insanları aydınlattığına şahitlik ederiz. Burası artık emekleme zamanını geçti, yürümesi, koşması, büyüyerek devam etmesi gerekiyor” dedi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Ramazan ayı dolayısıyla Çalışan Gençlik Meclisi üyeleri ile sahurda bir araya geldi.

Konya Büyükşehir Belediyesi Çalışan Gençlik Meclisi binasında gerçekleşen programda Çalışan Gençlik Meclisi Başkanı Mehmet Kuyucu ve gençlerle sohbet ederek sahur yapan Başkan Altay, Çalışan Gençlik Meclisi'nin Büyükşehir'in en önemli açılımlarından birisi olduğunu belirtti.

"BUNDAN SONRA DA YANINIZDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Gençlik faaliyetlerinde özellikle üreten, istihdama katkı sağlayan ve geleceğin Türkiye'sini inşa edecek gençlerle bir arada olmanın kendileri için çok kıymetli olduğunu ifade eden Başkan Altay, "Özellikle burada sürekli program yapmayı başarıyor olmak kıymetli, hepinizin desteği var. Gençlerin buraya kazandırılmasında siz birim başkanlarımız çok önemli işler yürüyorsunuz. Yeni dönemde Çalışan Gençlik'in sosyal imkanlarının artırılmasıyla ilgili bir çalışma yürütüyoruz. Burada amaç ne kadar çok kişiye dokunabilirsek onların şehrimizin geleceğinin inşasında yer almalarını sağlamak. Bizim için her insan kıymetli ama özellikle üretenler çok daha kıymetli. Bundan sonra da yanınızda olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

"İNŞALLAH BAŞKA ŞEHİRLERDE DE BU YAKTIĞIMIZ ATEŞİN İNSANLARI AYDINLATTIĞINA ŞAHİTLİK EDERİZ”

Başkan Altay, Çalışan Gençlik Meclisi'nin Türkiye'ye örnek bir çalışma olduğuna dikkati çekerek, "Bu işi önemsiyorum, tüm Türkiye'de rol model olarak anlatıyorum, hem Genel Merkezi'mizde he de gittiğim şehirlerde gençlik faaliyetlerinde mutlaka çalışan gençlikle ilgili bir açılım olması gerektiğini, iyi örnek olarak Konya modelinin, Konya Gençlik Meclisi'nin altında bulunan Çalışan Gençlik Meclisi'nin çok iyi bir örnek olduğunu ifade ediyorum. İnşallah başka şehirlerde de bu yaktığımız ateşin insanları aydınlattığına şahitlik ederiz. Burası artık emekleme zamanını geçti, yürümesi, koşması, büyüyerek devam etmesi gerekiyor. İnşallah bundan sonra da bu işlerle ilgili hem mekânsal olarak hem fikirsel olarak çalışmalar yapmaya üretmeye devam edeceğiz. Sahur davetimize geldiğiniz için teşekkür ediyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Haber Merkezi