Başkan Altay’dan CHP’li belediyeye sert cevap! “Konya size 5 numara büyük gelir!’’

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Konya ve Yozgat’ı hedef alan ifadelerine, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’dan sert bir yanıt geldi. İşte o paylaşım..

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan sosyal medya hesabından, Bolu'da çöp atan bir vatandaşa kesilen ceza hakkında yaptığı açıklamada, "Burası Yozgat değil, Konya değil kardeşim, atamazsın çöpünü!!! İlgili firmaya ve araç sahibine 14.407 TL ceza tebligatı gönderildi. Ben sizin belediye başkanınıza benzemem. Türkiye'nin en temiz şehrini kimseye kirlettirmem!!! ” sözleriyle tepki çekti.

Özcan'ın bu açıklamalarına cevap veren Başkan Altay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Bolu halkına olan saygısını vurguladı, ancak Özcan'a sert eleştiriler yöneltti.

Altay, "Konya size 5 numara büyük gelir” diyerek, polemik siyasetinin şehir yönetiminde yeri olmadığını belirtti.

"Belediyecilik vizyonunuzu gözden geçirin"

Başkan Altay, Özcan'ın "izmarit toplamayı belediyecilik olarak gördüğünü" söyleyerek Konya'nın hayata geçirdiği projelere dikkat çekti.

Altay, Konya'da uygulanan modern ve çevre dostu projeleri sıralayarak, Özcan'a Konya'ya gelerek bu projeleri görmesini tavsiye etti.

İşte Altay'ın dikkat çektiği projelerden bazıları:

- Katı Atık Düzenli Depolama ve Enerji Üretim Tesisleri

- Atık Su Arıtma Tesisleri

- Mor Şebeke (Atık Su Geri Kazanım Tesisi)

- Gürültü Bariyerleri

- Dar Gelirli Aileler İçin Doğalgaz Dönüşüm Projesi

- 630 km Bisiklet Yolu ve Bisiklet Tramvayı



Altay ayrıca ileri biyolojik arıtma tesislerinden sıfır atık uygulamalarına, güneş ve hidroelektrik santrallerinden tıbbi atık bertaraf projelerine kadar birçok önemli projenin Konya'da hayata geçtiğini vurguladı.

"Konya'nın vizyonu Türkiye'ye örnek"

Başkan Altay, Konya'nın sıfır karbon binalar, iklim dostu yeşil binalar, solar kompost tesisleri ve karışık belediye atıklarından enerji üretim tesisleri gibi projelerle Türkiye'ye örnek olduğunu belirtti. Polemikle şehir yönetmenin "eskide kaldığını" söyleyen Altay, Bolu Belediye Başkanı Özcan'ın vizyonunu genişletmesi gerektiğini ifade etti.

Başkan Altay'ın paylaşımında;

"Bolu halkına olan saygımıza gölge düşürmeyin.

Konya size 5 numara büyük gelir.

Polemik siyasetiyle şehir yönetmek bizim buralarda çok eskide kaldı.

İzmarit toplamayı belediyecilik kabul eden vizyonunuza büyük gelmezse

Katı Atık Düzenli Depolama ve Enerji Üretim Tesisleri

Atık Su Arıtma Tesisleri

Mor Şebeke (Atık Su Geri Kazanım Tesisi)

Gürültü Bariyerleri

Dar Gelirli Aileler İçin Doğalgaz Dönüşüm Projesi

Sıfır Karbon Binalar

⁠630 km Bisiklet Yolu

Bisiklet Tramvayı

gibi yüzlerce projeyi görmek için Konya'ya gelin.

⁠İleri Biyolojik Arıtma Tesisleri

Sıfır Atık Uygulamaları

GES Projeleri

HES Projeleri

Tıbbi Atık Bertaraf Projesi

İklim Dostu Yeşil Binalar

Solar Kompost Tesisi

Karışık Belediye Atıklarından Enerji Üretim Tesisleri

projelerimize hiç girmiyorum'' ifadelerini kullandı.

Başkan Altay'ın bu açıklamaları sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, Konya'nın belediyecilik alanındaki projeleri de bir kez daha gündeme geldi.

(Meltem Gürbüz)