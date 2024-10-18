Başkan Altay’dan CHP’li belediyeye sert cevap! “Konya size 5 numara büyük gelir!’’

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan sosyal medya hesabından, Bolu'da çöp atan bir vatandaşa kesilen ceza hakkında yaptığı açıklamada, "Burası Yozgat değil, Konya değil kardeşim, atamazsın çöpünü!!! İlgili firmaya ve araç sahibine 14.407 TL ceza tebligatı gönderildi. Ben sizin belediye başkanınıza benzemem. Türkiye'nin en temiz şehrini kimseye kirlettirmem!!! ” sözleriyle tepki çekti.
Özcan'ın bu açıklamalarına cevap veren Başkan Altay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Bolu halkına olan saygısını vurguladı, ancak Özcan'a sert eleştiriler yöneltti.
Altay, "Konya size 5 numara büyük gelir” diyerek, polemik siyasetinin şehir yönetiminde yeri olmadığını belirtti.
"Belediyecilik vizyonunuzu gözden geçirin"
Başkan Altay, Özcan'ın "izmarit toplamayı belediyecilik olarak gördüğünü" söyleyerek Konya'nın hayata geçirdiği projelere dikkat çekti.
Altay, Konya'da uygulanan modern ve çevre dostu projeleri sıralayarak, Özcan'a Konya'ya gelerek bu projeleri görmesini tavsiye etti.
İşte Altay'ın dikkat çektiği projelerden bazıları:
- Katı Atık Düzenli Depolama ve Enerji Üretim Tesisleri
- Atık Su Arıtma Tesisleri
- Mor Şebeke (Atık Su Geri Kazanım Tesisi)
- Gürültü Bariyerleri
- Dar Gelirli Aileler İçin Doğalgaz Dönüşüm Projesi
- 630 km Bisiklet Yolu ve Bisiklet Tramvayı
Altay ayrıca ileri biyolojik arıtma tesislerinden sıfır atık uygulamalarına, güneş ve hidroelektrik santrallerinden tıbbi atık bertaraf projelerine kadar birçok önemli projenin Konya'da hayata geçtiğini vurguladı.
"Konya'nın vizyonu Türkiye'ye örnek"
Başkan Altay, Konya'nın sıfır karbon binalar, iklim dostu yeşil binalar, solar kompost tesisleri ve karışık belediye atıklarından enerji üretim tesisleri gibi projelerle Türkiye'ye örnek olduğunu belirtti. Polemikle şehir yönetmenin "eskide kaldığını" söyleyen Altay, Bolu Belediye Başkanı Özcan'ın vizyonunu genişletmesi gerektiğini ifade etti.
Başkan Altay'ın paylaşımında;
"Bolu halkına olan saygımıza gölge düşürmeyin.
Konya size 5 numara büyük gelir.
Polemik siyasetiyle şehir yönetmek bizim buralarda çok eskide kaldı.
İzmarit toplamayı belediyecilik kabul eden vizyonunuza büyük gelmezse
Katı Atık Düzenli Depolama ve Enerji Üretim Tesisleri
Atık Su Arıtma Tesisleri
Mor Şebeke (Atık Su Geri Kazanım Tesisi)
Gürültü Bariyerleri
Dar Gelirli Aileler İçin Doğalgaz Dönüşüm Projesi
Sıfır Karbon Binalar
630 km Bisiklet Yolu
Bisiklet Tramvayı
gibi yüzlerce projeyi görmek için Konya'ya gelin.
İleri Biyolojik Arıtma Tesisleri
Sıfır Atık Uygulamaları
GES Projeleri
HES Projeleri
Tıbbi Atık Bertaraf Projesi
İklim Dostu Yeşil Binalar
Solar Kompost Tesisi
Karışık Belediye Atıklarından Enerji Üretim Tesisleri
projelerimize hiç girmiyorum'' ifadelerini kullandı.
Başkan Altay'ın bu açıklamaları sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, Konya'nın belediyecilik alanındaki projeleri de bir kez daha gündeme geldi.
(Meltem Gürbüz)