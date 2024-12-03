Başkan Altay, öğrencilerin eğitim desteklerinin hesaplara yatırıldığını duyurdu

Başkan Altay, sosyal medya hesabından ilkokul, ortaokul ve lisede eğitim gören 10 bin 938 öğrencinin Kasım ayı eğitim desteklerinin hesaplarına yatırıldığını duyurdu.
Kaynak: Haber Merkezi
Başkan Altay, sosyal medya hesabından ilkokul, ortaokul ve lisede eğitim gören 10 bin 938 öğrencinin Kasım ayı eğitim desteklerinin hesaplarına yatırıldığını duyurdu.
Kaynak: Haber Merkezi
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