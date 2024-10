Başkan Altay; “Ölenlerle aynı ırktan olmamanız sizi adaletten uzaklaştıracaksa bu düzen nasıl devam edecek?’’

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, UCLG 2024 Dünya Konseyi’nin yapıldığı ve Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne ev sahipliği yapan Lahey’de herkes için adalet çağrısında bulundu. İnsanlık dışı tutumunu sürdüren Netanyahu için başlatılan yargılama sürecinin, üzerinden 4 ay geçmesine rağmen halen somut bir kararın alınmadığını vurgulayan Başkan Altay, “Filistin’in 2009’da yaptığı başvuruya rağmen İsrail rejimindeki hiçbir yetkili için de karar alınmadı. Bu durum dünya liderlerinin bazılarının adalet anlayışının ırklara ve inanışlara göre şekillendiğini net bir şekilde ortaya koymaktadır. Ölenlerin sizinle aynı ırktan olmaması sizi adaletten uzaklaştıracaksa bu düzen nasıl devam edecek? Masum insanların seslerine kulaklarımızı kapattığımız sürece bu düzen böyle sürüp gidecek ve yarın çok geç olduğunda büyük bir utanç duyacağız. Bir kez daha buradan tüm dünyayı harekete geçmeye çağırıyorum” dedi. Başkan Altay, kapanış oturumunda da UCLG-MEWA Başkanı ve El Halil Belediye Başkanı Sayın Tayseer Abu Sneineh’in İsrail tarafından seyahat yasağı uygulandığı için toplantıya gelemediğine dikkat çekti. UCLG Başkanı olarak son bir yılda yaptıkları çalışmaları anlatan Başkan Altay, “Daha adil, kapsayıcı ve sürdürülebilir bir dünyaya doğru olan yolculuğumuz henüz sona ermiş değil, hatta pek çok insan için çok üzücü ve acı verici bir dönemden geçiyoruz. Birlikte hareket ederek dayanışma içinde çalışmaya devam edelim” diye konuştu.

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı (UCLG) ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Hollanda'nın Lahey şehrinde düzenlenen UCLG 2024 Dünya Konseyi'nde, başkan olarak son bir yılda yaptıkları çalışmaları anlattı, İsrail'in Gazze ve Lübnan'daki zulmüne dikkat çekti.

"İSRAİL'İ DURDURMAZSAK TÜM DÜNYA GERİ DÖNÜLEMEZ BİR SAVAŞIN ORTASINDA KALACAK”

Dünya Konseyi açılışında yaptığı konuşmada gezegeni tehdit eden savaşların, zulüm ve soykırımların karşısında en güçlü şekilde durmaya devam edeceklerini bir kez daha yineleyen Başkan Altay, İsrail rejiminin, sürdürdüğü sistematik saldırılarla, içlerinde çocukların ve kadınların da bulunduğu on binlerce masumu, tüm dünyanın gözü önünde katletmeye devam ettiğini söyledi. Başkan Altay, "Şehirlerin bombalarla yakılıp yıkıldığı; çocuk, kadın ve yaşlıların her gün yüzlercesinin öldürüldüğü bu canilik, artık Gazze'yi de aşarak Lübnan'a da ulaşmış durumdadır. Birleşmiş Milletler'i dâhi yok sayan bu gözü kararmış caniler, dini fanatizmlerini bahane ederek, önce bölgeyi sonra da dünyayı adeta bir ateş çemberi haline getirmeyi amaçlamaktadır. Her programda defaatle dile getirdiğim gibi; İsrail'in gerçekleştirmiş olduğu bu katliamları, hemen şimdi durduramazsak, tüm dünya geri dönülemez bir savaşın ortasında kalacaktır. Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne ev sahipliği yapan Lahey şehrinde buluştuğumuz bu günlerde yeniden herkes için adalet çağrısında bulunuyoruz” diye konuştu.

BAŞKAN ALTAY, NETENYAHU'NUN ULUSLARARASI CEZA MAHKEMESİNDEKİ DAVASININ HEMEN SONUÇLANDIRILMASINI İSTEDİ

Ukrayna-Rusya savaşı kapsamında Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne taşınan davada başsavcının çağrısının ardından 24. günde Putin için yakalama kararı çıkarıldığını, ancak insanlık dışı tutumunu sürdüren Netanyahu için başlatılan yargılama sürecinin üzerinden 4 ay geçmesine rağmen halen somut bir kararın alınmaması nedeniyle Gazze'deki soykırımın uzadığına dikkat çeken Başkan Altay, "Ayrıca Filistin'in 2009'da yaptığı başvuruya rağmen İsrail rejimindeki hiçbir yetkili için karar alınmadı. İsrail'in yaptığı tüm eylemlere rağmen herhangi bir ceza verilememesi adeta soykırıma üstü kapalı onay verildiği yorumlarına yol açmaktadır. Özellikle Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Kerim Han, BBC'ye verdiği röportajda birçok lider ve delegenin kendisini arayarak Netanyahu hakkında tutuklama emri çıkarılmaması için tehditte bulunduklarını belirtmiştir. Bu durum bile dünya liderlerinin bazılarının adalet anlayışının ırklara ve inanışlara göre şekillendiğini net bir şekilde ortaya koymaktadır” dedi.

"BİR KEZ DAHA BURADAN TÜM DÜNYAYI HAREKETE GEÇMEYE ÇAĞIRIYORUM”

"Ölenlerin sizinle aynı ırktan olmaması sizi adaletten uzaklaştıracaksa bu düzen nasıl devam edecek?” diye soran Başkan Altay, "Hiç kimse tarihte yaşadığı haksızlıkları bahane ederek insanlara zulüm edemez. Masum insanların seslerine kulaklarımızı kapattığımız sürece bu düzen böyle sürüp gidecek ve yarın çok geç olduğunda büyük bir utanç duyacağız. Bir kez daha buradan tüm dünyayı harekete geçmeye çağırıyorum. Tarih boyunca yaşadığımız üzüntüleri yeniden yaşamamak, hayatını kaybeden masum insanları iş işten geçtikten sonra anmak için büyük soykırım müzeleri yapmamak ve zaten kötüye giden dünyamızı masum çocukların kanları ile daha da uçuruma sürüklememek için somut adımlar atılmalıdır” ifadelerini kullandı.

"İNSAN HAKLARI İHLALLERİNE MARUZ KALAN KARDEŞLERİMİZİN SESİNİ DUYURMAK İÇİN GAYRET ETTİM”

Başkan Altay, Dünya Konseyi kapanış oturumunda da UCLG Başkanı olarak son bir yılda yaptıkları çalışmaları anlattı.

Küresel ortaklıklar kurmaya ve güçlendirmeye devam ettiklerini belirten Başkan Altay, "Bu ortaklıklar sesimizi duyurmak ve vizyonumuzun küresel politikalara yansımasını sağlamak açısından büyük önem taşımaktadır. Ortaklıklarımız sayesinde yerel ve bölgesel yönetimlerin barınma, suya erişim ve barışın inşası gibi kilit konularda seslerini duyurmalarını sağladık” diye konuştu.

Dünyanın, insan hakları açısından tarihin en kötü dönemlerinden birini yaşadığını vurgulayan Başkan Altay, şöyle devam etti: "Bu yüzden barış için varımızı yoğumuzu ortaya koymak zorundayız. Geçtiğimiz yıllarda Ukrayna ile başlayıp, Filistin ile tırmanan ve şimdi de Lübnan'la devam eden insanlık adına utanç verici sahnelerin ortadan kalkması ve barışın tesis edilmesi hepimizin ortak isteğidir. İsrail'in sürdürdüğü kısıtlayıcı politikalar sebebiyle, UCLG-MEWA Başkanı ve El Halil Belediye Başkanı Sayın Tayseer Abu Sneineh bugün bu toplantıya katılamamıştır. Kendisine İsrail tarafından seyahat yasağı uygulanmış ve yarı yoldan döndürülmüştür. El Halil, savaşın yoğun bir şekilde sürdüğü Gazze'den uzak olmasına rağmen bölge teşkilatımızın başkanı olan bir belediye başkanının seyahat eme hakkı elinden alınarak burada aramızda bulunması engellenmiştir. UCLG Başkanlığım döneminde başta Sayın Tayseer Abu Sneineh ve insan hakları ihlallerine maruz kalan tüm kardeşimizin sesini duyurmak için katıldığım tüm platformda onların bir an önce barışa kavuşması gerektiğini ve suçluların ceza almasının zorunlu olduğunu dile getirmeye gayret ettim.”

"DAYANIŞMA İÇİNDE ÇALIŞMAYA DEVAM EDELİM”

Çabalarının BM Genel Sekreterinin Yerel ve Bölgesel Yönetimler Danışma Grubunun çalışmalarına da yansıdığını kaydeden Başkan Altay, "Yorulmak bilmeyen çabalarınız ve bu organizasyona olan sarsılmaz bağlılığınız için hepinize teşekkür etmek istiyorum. Özellikle de meslektaşlarım olan başkanlık makamındaki arkadaşlarıma teşekkür etmek istiyorum. Birlikte, içinden geçtiğimiz zor zamanlara rağmen, insanları ve gezegeni eylemlerimizin merkezine koyan bir hareket inşa ettik. Daha adil, kapsayıcı ve sürdürülebilir bir dünyaya doğru olan yolculuğumuz henüz sona ermiş değil, hatta pek çok insan için çok üzücü ve acı verici bir dönemden geçiyoruz. Ancak ortak bir vizyon üzerinde birlikte çalışabileceğimizden eminim. Yerel eylemin gücüne olan inancımızla birleşerek ve bakım, eşitlik ve dayanıklılık ilkeleriyle hareket ederek dayanışma içinde çalışmaya devam edelim” cümleleriyle konuşmasını tamamladı.

Başkan Altay, konuşmaların ardından bir yıldır sürdürdüğü Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı Başkanlığı'nı Lahey Belediye Başkanı Jan Van Zanen'e devretti.

EKVADOR'UN PİCHİNCHA EYALETİYLE KARDEŞ ŞEHİR ANLAŞMASI İMZALANDI

UCLG Dünya Konseyi toplantısı esnasında uluslararası temaslarda da bulunan Dünya Belediyeler Birliği ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Ekvador'un Pichincha Eyalet Valisi Paola Pabon ile iki şehir arasında kardeş şehir ilişkisi başlatan protokole imza attı.

BAŞKAN ALTAY BÜYÜKELÇİ ÜNAL'I ZİYARET ETTİ

Başkan Altay, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ve UCLG-MEWA Genel Sekreteri Mehmet Duman ile Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Selçuk Ünal'ı da ziyaret etti.

(Sibel Elmas)