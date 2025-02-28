Başkan Altay: “Ramazan ayımız mübarek olsun”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Ramazan-ı Şerif’in Konya’mıza, ülkemize ve tüm İslam âlemine hayırlar getirmesini temenni ederek, “Her zaman olduğu gibi bu Ramazan ayında da sofralarımızı yetimlere, öksüzlere, ihtiyaç sahiplerine açalım. Çocuklarımızı sevindirelim, onları iftar, teravih ve sahur sevincimize ortak edelim. Dualarımızda Gazze’yi ve mazlum coğrafyaları unutmayalım” dedi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Ramazan ayının gelişi vesilesiyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Altay, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu ise cehennem azabından kurtuluş olan mübarek Ramazan-ı Şerif'e kavuşmanın manevi coşkusunu yaşıyoruz. Bizi bu müstesna aylara kavuşturan Yüce Allah'a hamdüsenalar olsun.

Ramazan; Yüce dinimiz İslam'ın ahlak ve maneviyatını, merhamet ve hakkaniyetini, tâat ve hakikatini tüm insanlığa aktardığı kutlu bir aydır.

Ramazan ayında, çorak toprakların suyla buluşup filizlendiği gibi, kurak gönüllerimiz rahmet ve hikmetle yeniden yeşerir.

Manevi bir arınma ve paylaşma iklimi olan Ramazan ayında sofralar kardeşlik ve dayanışmanın, haneler rahmet ve bereketin, gönüller ise iyilik ve merhametin adresi olur.

Bu mübarek ay vesilesiyle mahzun gönüllere şefkatle dokunmayı öncelik haline getirelim. Dünyevi hırslara, kırgınlıklara ve dargınlıklara son verelim. Gazze başta olmak üzere, acının, savaşların, kan ve gözyaşının hüküm sürdüğü mahzun ve mazlum coğrafyaları dualarımızda unutmayalım.

Konya'mız Ramazan coşkusunun en yoğun yaşandığı şehirlerin başında gelir. Her zaman olduğu gibi bu Ramazan ayında da sofralarımızı yetimlere, öksüzlere, ihtiyaç sahiplerine açalım. Çocuklarımızı sevindirelim, onları iftar, teravih ve sahur sevincimize ortak edelim. Hep birlikte Ramazan ayının feyz ve bereketini yaşamanın gayretinde olalım.

Bu duygu ve düşüncelerle, Ramazan-ı Şerif'in Konya'mıza, ülkemize ve tüm İslam âlemine hayırlar getirmesini temenni ediyor; tuttuğunuz oruçların, yaptığınız duaların ve hayırların kabul olmasını Yüce Rabbimden niyaz ediyorum.

Ramazan ayımız mübarek olsun!”

Kaynak: Haber Merkezi