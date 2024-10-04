GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
KONYA Haberleri

Başkan Karabulut’tan Milletvekili Ziya Altunyaldız’a teşekkür

Sibel Elmas
Muhabir

- Güncelleme Tarihi:

Başkan Karabulut’tan Milletvekili Ziya Altunyaldız’a teşekkür
Bozkır Belediye Başkanı Nazif Karabulut Seydişehir-Bozkır arası yolun ihalesinin 31 Ekim 2024 tarihinde yapılacağını kamuoyuna duyurmasına istinaden Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız’a teşekkür etti.

Bozkır ve Seydişehir arasında ulaşımı sağlayan yolun 16 kilometrelik kısmı 2020 yılında tamamlanmış ve hizmete açılmıştı. 46.5 kilometrelik yolun kalan kısmının da tamamlanması bölge halkı tarafından sıklıkla gündeme getirilmekteydi.

Konya Milletvekili Dışişleri Komisyonu Üyesi Ziya Altunyaldız'ın resmi hesabında yaptığı paylaşımla ihale sürecine ilişkin açıklamaları Bozkır'ımız ve bölge halkı tarafından sevinç ile karşılandı.

Bozkır Belediye Başkanı Nazif Karabulut yaptığı açıklamada " Bozkır'ımız ve bölge açısından büyük önem arz eden Seydişehir-Bozkır yolunun ihaleye çıkarılacak olması bizleri çok mutlu etmiştir. Bozkır ve bölgenin taleplerini Ankara'da takibini ve hayata geçmesinde büyük rol oynayan Konya Milletvekili Dışişleri Komisyonu Üyesi hemşehrimiz Ziya Altunyaldız'a şahsım ve Bozkır halkı adına teşekkür ediyorum. Bölgemize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Bozkır Belediye Başkanı Nazif Karabulut Seydişehir-Bozkır arası yolun ihalesinin 31 Ekim 2024 tarihinde yapılacağını kamuoyuna duyurmasına istinaden Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız'a teşekkür etti.

Bozkır ve Seydişehir arasında ulaşımı sağlayan yolun 16 kilometrelik kısmı 2020 yılında tamamlanmış ve hizmete açılmıştı. 46.5 kilometrelik yolun kalan kısmının da tamamlanması bölge halkı tarafından sıklıkla gündeme getirilmekteydi.

Konya Milletvekili Dışişleri Komisyonu Üyesi Ziya Altunyaldız'ın resmi hesabında yaptığı paylaşımla ihale sürecine ilişkin açıklamaları Bozkır'ımız ve bölge halkı tarafından sevinç ile karşılandı. Bozkır Belediye Başkanı Nazif Karabulut yaptığı açıklamada " Bozkır'ımız ve bölge açısından büyük önem arz eden Seydişehir-Bozkır yolunun ihaleye çıkarılacak olması bizleri çok mutlu etmiştir. Bozkır ve bölgenin taleplerini Ankara'da takibini ve hayata geçmesinde büyük rol oynayan Konya Milletvekili Dışişleri Komisyonu Üyesi hemşehrimiz Ziya Altunyaldız'a şahsım ve Bozkır halkı adına teşekkür ediyorum. Bölgemize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

(Sibel Elmas)

  • #Bozkır Belediyesi #Nazif Karabulut #Ziya Altunyaldız

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER