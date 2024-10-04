Başkan Karabulut’tan Milletvekili Ziya Altunyaldız’a teşekkür

Bozkır Belediye Başkanı Nazif Karabulut Seydişehir-Bozkır arası yolun ihalesinin 31 Ekim 2024 tarihinde yapılacağını kamuoyuna duyurmasına istinaden Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız’a teşekkür etti.

Bozkır ve Seydişehir arasında ulaşımı sağlayan yolun 16 kilometrelik kısmı 2020 yılında tamamlanmış ve hizmete açılmıştı. 46.5 kilometrelik yolun kalan kısmının da tamamlanması bölge halkı tarafından sıklıkla gündeme getirilmekteydi.

Konya Milletvekili Dışişleri Komisyonu Üyesi Ziya Altunyaldız'ın resmi hesabında yaptığı paylaşımla ihale sürecine ilişkin açıklamaları Bozkır'ımız ve bölge halkı tarafından sevinç ile karşılandı.

Bozkır Belediye Başkanı Nazif Karabulut yaptığı açıklamada " Bozkır'ımız ve bölge açısından büyük önem arz eden Seydişehir-Bozkır yolunun ihaleye çıkarılacak olması bizleri çok mutlu etmiştir. Bozkır ve bölgenin taleplerini Ankara'da takibini ve hayata geçmesinde büyük rol oynayan Konya Milletvekili Dışişleri Komisyonu Üyesi hemşehrimiz Ziya Altunyaldız'a şahsım ve Bozkır halkı adına teşekkür ediyorum. Bölgemize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Bozkır Belediye Başkanı Nazif Karabulut Seydişehir-Bozkır arası yolun ihalesinin 31 Ekim 2024 tarihinde yapılacağını kamuoyuna duyurmasına istinaden Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız'a teşekkür etti.

Bozkır ve Seydişehir arasında ulaşımı sağlayan yolun 16 kilometrelik kısmı 2020 yılında tamamlanmış ve hizmete açılmıştı. 46.5 kilometrelik yolun kalan kısmının da tamamlanması bölge halkı tarafından sıklıkla gündeme getirilmekteydi.

Konya Milletvekili Dışişleri Komisyonu Üyesi Ziya Altunyaldız'ın resmi hesabında yaptığı paylaşımla ihale sürecine ilişkin açıklamaları Bozkır'ımız ve bölge halkı tarafından sevinç ile karşılandı. Bozkır Belediye Başkanı Nazif Karabulut yaptığı açıklamada " Bozkır'ımız ve bölge açısından büyük önem arz eden Seydişehir-Bozkır yolunun ihaleye çıkarılacak olması bizleri çok mutlu etmiştir. Bozkır ve bölgenin taleplerini Ankara'da takibini ve hayata geçmesinde büyük rol oynayan Konya Milletvekili Dışişleri Komisyonu Üyesi hemşehrimiz Ziya Altunyaldız'a şahsım ve Bozkır halkı adına teşekkür ediyorum. Bölgemize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

(Sibel Elmas)