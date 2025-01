Başkan Kavuş AK Parti gençleriyle buluştu

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, ilçe gençlik kolları 7. olağan kongresinin ardından göreve başlayan yeni yönetim ve AK Parti Meram gençliği ile buluştu. Bugün başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere parti ve ülke yönetiminde bulunan pek çok ismin gençlik kollarında yetiştiğine dikkat çeken Başkan Kavuş, gençlere siyaset, hizmet ve hayat ile ilgili tavsiyelerde bulundu.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, kongrelerin son bulmasının ardından ilk buluşmasını gençlerle gerçekleştirdi. Fahrünnisa Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen buluşmaya Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş'un yanı sıra AK Parti İl Başkan Yardımcıları Samed Safa Kaya, Abdurrahman Utanç, Emin Gül, AK Parti Meram İlçe Başkanı Mehmet Munlafalıoğlu, AK Parti Meram İlçe Gençlik Kolları Başkanı Hasan Hüseyin Işık ve AK Parti Meram gençliği katıldı.

BAŞKAN IŞIK; "BULUŞMALARIMIZ, BİRLİKTELİĞİMİZİN NİŞANESİDİR”

Buluşmada ilk olarak kürsüye gelen AK Parti Meram İlçe Gençlik Kolları Başkanı Hasan Hüseyin Işık konuşmasına, Meram gençliği için yaptığı tüm yatırımlar, destekler için Başkan Kavuş'a teşekkür ederek başladı. AK Parti Gençliğinin teşkilatın en heyecanlı, en çok koşturan kesimi olduğuna vurgu yapan Işık, "AK Gençlik, ‘Kim var diye?' sorulduğunda sağına soluna bakmadan ‘ben varım' diye öne çıkan gençlerden oluşur. Bizlere de değerli başkanlarımız ve abilerimizle yol yürümek nasip oldu. Bu birlikteliğin bir nişanesi olarak gerçekleştirdiğimiz toplantı için de Başkanımız Mustafa Kavuş'a teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

BAŞKAN KAVUŞ; "HER ŞEYDEN ÖNCE ÖNEMLİ OLAN İYİ BİR İNSAN OLMAKTIR”

Kongreler sonrası ilk buluşmayı gençlerle yaptıklarını ifade eden Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, bunun kendilerinin özel tercihi olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere bugün pek çok AK Parti yöneticisinin ya da ülke yönetiminde söz sahibi isimlerin gençlik teşkilatlarında yetiştiğinin altını çizen Başkan Kavuş, konuşmasını şöyle sürdürdü; "Bugün sizlerin oturduğu yerlerde dün bizler oturuyorduk. Siyasete, hizmete sizler gibi gençlik kollarında başladım. Bugün hepimiz, Ak Davanın neferleri olarak farklı konumlarda bu aziz millete hizmet ediyoruz.”

Konuşmasında gençlere tavsiyelerde de bulunan Başkan Mustafa Kavuş, "Gençlerle her buluşmamızda şunu ifade ederim; önemli olan her şeyden önce ‘iyi bir insan' olmaktır. İyi doktor, iyi mühendis olabilirsiniz ama insanlara faydanız yoksa bir işe yaramaz. İyi insanlar iki dünyada da kazanır. O sebeple önce iyi bir insan sonra iyi bir Müslüman olmanız gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

BAŞKAN MUNLAFALIOĞLU; "MİSYONU İLE AK PARTİ, GENÇLER İÇİN BİR OKULDUR”

Kongre süreçlerinin ardından yeni bir döneme başlandığını belirten AK Parti Meram İlçe Başkanı Mehmet Munlafalıoğlu da AK Parti'nin kendisini yenileyerek yoluna devam ettiğini söyledi. Gençlik kolları üyelerinin heyecan ve enerjisinin ülke insanını geleceğe dair umutlandırdığını belirten Başkan Munlafalıoğlu, kendisinin de gençlik kollarında yetişmiş bir siyasetçi olduğunu kaydederek, "AK Parti teşkilatları bir okuldur. Ben 20 sene önce başladım ama hala yeni şeyler öğreniyorum, sizler de öğreneceksiniz. AK Parti teşkilatlarının kendine has bir kültürü, farklı bir misyonu ve konumu vardır. Bu teşkilat, her kademesiyle bir makinanın dişlileri gibidir. Cumhurbaşkanımızın gösterdiği hedeflere ulaşmak için çalışır. Her parça bir hedef için hareket eder, birbirinin yükünü alır. Bu hedefte bizlerle birlikte yürüdükleri için tüm gençlerimize teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

AK PARTİ İL BAŞKAN YARDIMCISI KAYA; "SAHİP OLDUĞU COŞKU VE HEYECANLA MERAM BİR BAŞKA”

Gerek ilçe gerek il gerekse genel kongrelerde tüm kademeleriyle Meram teşkilatlarının bir kez daha farkını ortaya koyduğunu ifade eden AK Parti İl Başkan Yardımcısı Samed Safa Kaya da coşku ve heyecan için Meram'a teşekkür etti. Meram'da gençlere özel önem ve değer verildiğini ifade eden Kaya, "Bunun için tüm başkanlarıma teşekkür ediyorum. AK Parti'de gençlere her zaman önem verildi. En çok önem veren isim de tabii ki Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan oldu.” dedi. Cumhurbaşkanına bir gençten talep geldiği zaman onu asla geri çevirmediğine dikkat çeken Kaya, sözlerini şöyle sürdürdü; "Cumhurbaşkanımız ile dört yılda 47 gençlik buluşması yaptık. O bu buluşmalardan çok mutlu oluyor. ‘Gençlerin gözündeki enerjiyi gördükçe ben de enerji doluyorum' diyor her seferinde. O bize, biz ona güç veriyoruz. Bu nedenle AK Parti çatısı altında olan tüm gençlerimize teşekkür ediyorum.”

Konuşmaların ardından buluşma, çektirilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.

Kaynak: Haber Merkezi