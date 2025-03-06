Başkan Kavuş iftarda öğrencilerle buluştu

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Türkiye’nin en iyi eğitim kurumlarından biri olan Meram Fen Lisesi’nde yatılı olarak eğitim gören gençlerle iftar sofrasında bir araya geldi. Sıcak ve samimi bir ortamda geçen ve renkli görüntülere sahne olan iftar programında Başkan Kavuş, gençlere hem hayatlarında rehberlik edecek tavsiyelerde bulundu hem de başarılarını desteklemek amacıyla internet paketi hediye etti.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, geleneksel hale getirdiği anlamlı bir iftar programını bu yıl da aksatmadı. Başkan Kavuş, Türkiye'nin en iyi eğitim kurumlarından biri olan Meram Fen Lisesi'nde ailelerinden uzak yatılı olarak eğitim gören gençlerle iftar sofrasında buluştu.

BAŞKAN KAVUŞ, AİLELERİNDEN UZAK BİR RAMAZAN YAŞAYAN GENÇLERLE YAPTIĞI İFTAR GELENEĞİNİ SÜRDÜRDÜ

İftar öncesinde okul yöneticileri ve öğretmenler ile bir araya gelen Başkan Kavuş, iftar sofrasında da tüm öğrencilerle tek tek sohbet ederek onların hedeflerini, hayallerini ve eğitim süreçlerini dinledi. Öğrencilerle arasında geçen renkli ve neşeli sohbetlerden sonra Başkan Kavuş, kepçeyi eline alarak öğrencilere yemeklerini dağıttı. Edilen duaların ardından gençlerle birlikte orucunu açan Başkan Kavuş, konuşmasında da gençlere tavsiyelerde bulundu. Gençlere hayatları boyunca her zaman ve her şartta iyiliğin peşinden koşmaları gerektiğini söyleyen Başkan Kavuş, "Kendime, çocuklarıma söylediğim sözü sizlere de söyleyeceğim; "İyi olmaktan asla vazgeçmeyin.” diye konuştu.

BAŞKAN KAVUŞ; "AİLELERİNİZDEN UZAK OLSANIZ DA İKİNCİ BİR YUVA OLARAK MERAM, İKİNCİ BİR AİLE OLARAK BİZLER VARIZ”

Yatılı olarak okuyan öğrencilerin ailelerinden uzakta oldukları için kendilerini yalnız hissetmemelerini isteyen Başkan Kavuş, konuşmasını şöyle sürdürdü; "Ailelerinizin yerini tutmamız mümkün değil elbet. Ama Meram'ı ikinci bir yuva bizleri de ikinci bir aile olarak görmenizi istiyorum. Bu sebeple burada sizlerle iftar yapmayı gelenek haline getirdim. Sizler, sadece kendi geleceğinizi değil, bu ülkenin yarınlarını da inşa edecek olan pırıl pırıl gençlersiniz. Bugün burada, ailelerinizden uzakta büyük bir fedakârlık yaparak eğitiminize odaklanıyorsunuz. Bu fedakârlığınızın karşılığını, Türkiye'nin en iyi üniversitelerinde okuyarak ve büyük başarılara imza atarak alacağınıza inanıyorum. Bizler de Meram Belediyesi olarak, her zaman yanınızda olmaya devam edeceğiz.”

MERAM FEN LİSESİNİN BAŞARILI ÖĞRENCİLERİ İÇİN UNUTULMAZ BİR AKŞAM OLDU

Başkan Kavuş, iftar sonrasında öğrencilere dijital çağın imkânlarından en iyi şekilde faydalanabilmeleri için internet paketi hediye etti. Başkan Kavuş'un ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getiren gençler, özellikle internet paketi hediyesi için de Başkan Kavuş'a teşekkür ettiler.

Sıcak ve samimi sohbetlerin yaşandığı, öğrencilerin Başkan Kavuş ile doğrudan fikir alışverişinde bulunma fırsatı yakaladığı akşam, Başkan Kavuş'un, öğrencilerle çektirdiği hatıra fotoğrafı ile son buldu.

Kaynak: Bülten