Başkan Kılca 1 günde merkeze uzak 9 mahalleyi ziyaret etti!

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, ilçenin dört bir yanına yaptığı ziyaretlerde mahalle sakinleriyle ve muhtarlarla buluşmaya devam ediyor.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, merkez mahallelerin yanı sıra merkeze uzak mahallelere yaptığı ziyaretlere de devam ediyor.

BAŞKAN HASAN KILCA'DAN 1 GÜNDE 9 MAHALLE ZİYARETİ

Başkan Hasan Kılca bu kapsamda, merkeze uzak Ortakonak, Çengilti, Acıdort, Zincirli, Karadona, Yağlıbayat, Ağsaklı, Beşağıl ve Ovakavağı mahallelerinde vatandaşlarla buluştu. Karatay Belediye Başkan Yardımcısı Hacı Selim Büyükkarakurt'un da eşlik ettiği ziyaretlerde Hasan Kılca; hem Karatay Belediyesi tarafından bölgeye yapılan hizmetleri mahalle sakinlerine anlattı hem de mahallelerle ilgili yeni planlamalar ve vatandaşın yeni taleplerini ile önerilerini yerinde dinledi.

BÜTÜN MERKEZE UZAK MAHALLELERİMİZDEKİ TÜM ALT YAPI ÇALIŞMALARININ TAMAMLADIK

Göreve geldiği günden bu yana aksatmadan yaptığı merkez veya merkeze uzak mahalle ziyaretleri ve yaptıkları çalışmaları değerlendiren Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, muhtarlar ve vatandaşlarla yapılan istişarelerin öneminden de bahsetti.

Kılca; "Karatay'ın her köşesine eşit ve kaliteli hizmet ulaştırmak için göreve geldiğimiz günden bu yana gece gündüz demeden tüm enerjimizi vererek çalışıyoruz. Mahallelerimizi yerinde gözlemlemek ve vatandaşlarımızla istişare ederek en uygun çözümü üretebilmek için ziyaretlerimize devam ediyoruz. Bu kapsamda bugün merkeze uzak 9 mahallemizi ziyaret ettik. Merkeze uzak mahallelerimizde alt yapı çalışmalarından asfalt ve parke çalışmalarına kadar olan çalışmaların tamamını bitirmiş olduk. Böylelikle, söz konusu mahallelerimizin alt yapı ile ilgili tüm ihtiyaçlarını karşılamış olduk. Bugüne kadar 2 milyon metrekare parke üretimimiz oldu. Binlerce ton asfalt ve binlerce kilometre sathi kaplama gerçekleştirdik. Dolayısıyla da merkeze uzak mahallerimizin her türlü alt yapı ihtiyaçlarını bugüne kadar gidermiş olduk. Özellikle bu bölgedeki hemşehrilerimiz, tarımsal ve hayvancılık alanında üretim yapıyor. Konya'mıza katma değer sağlıyorlar. Üretime ve istihdama katkı sunan hemşehrilerimiz için ne yapsak azdır. Bundan sonra da özellikle merkeze uzak mahallelerimizde yaşayan vatandaşlarımızın daha çok sosyal ve kültürel alandaki ihtiyaçlarına yönelik çalışmalara ağırlık vereceğiz. Hedefimiz hemşehrilerimizin kendi topraklarında mahallelerinde kalarak merkeze göç etmemesi yönünde çözümler üretmek. Yani Karatay'ın her bölgesinde topyekûn bir gelişme sağlamayı hedefliyoruz. Böylelikle merkezdeki yoğunluğu da azaltmış olacağız. Bunun için gerek bizim görev alanımızda gerek başka kurumların görev alanında hemşehrilerimizin taleplerini alıp ihtiyaçları neyse gidermeye özen gösteriyoruz. Karatay'ın mahallesine eşit hizmet götürme hedefimiz var” dedi.

(Sibel Elmas)