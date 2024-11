Başkan Kılca’dan 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama mesajı

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Büyük bir özveri ve aşkla görevini yapan tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü’nü tebrik eden Başkan Hasan Kılca; “Geleceğimizin mimarları öğretmenlerimizin hakkı ödenmez. Karatay Belediyesi olarak bizler de tüm imkan ile gayretimizle eğitim camiamızın, öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin yanındayız. Öğretmenlerimizin yükünü bir nebze de olsa almak, onlar kadar bizleri de mutlu ediyor” dedi.

ÖĞRETMENLER ÜLKELERİN GELECEĞİNİ İMAR EDEN BİRER MİMARDIRLAR

Mesajında öğretmenlerin gelecek nesillerin inşasında büyük pay sahibi olduğuna vurgu yapan Başkan Hasan Kılca Kılca'nın Öğretmenler Günü mesajında öğretmenlerin öneminden söz etti.

Hasan Kılca; "Geleceğimizin mimarı öğretmenlerimiz; ülkemizi aydınlık yarınlara taşıyacak en asil kahramanlarımızdır. Onlar, en zor şartlara rağmen insan yetiştirmekten asla geri durmazlar. Mahalle, taşra veya şehir merkezi onlar için aynı değerdedir, mesafelere hiçbir zaman takılmadan görevlerini icra ederler. Öğretmen olmak, bilgiyi aktarırken hikmetle yoğurmaktır. Gönülleri fethederken yeni nesillere istikamet çizmektir. Ülkelerin kaderlerinde öğretmenler her daim önemli roller üstlenirler. Bir ülkenin kalkınmasında, nitelikli insan gücünün yetiştirilmesinde, toplumdaki huzur ve sosyal barışın sağlanmasında, milli ve manevi değerlerin genç kuşaklara aktarılmasında öğretmenler her zaman hep başroldedirler. Öğretmen, bir ülkenin geleceğini imar eder mimardır. Sevgiyle verdikleri her bilgi hem kalbe, hem dimağa hem de yarınlarımıza ışık oluyor. Üstlendikleri bu kutsal görevle toplumun her kesimine hizmet veren insan gücünü yetiştirirken aynı zamanda bütün insanlığın huzur, refah ve gelişimine de katkı sağlıyorlar. Her gün bir nakkaş inceliğiyle, bir ressam sabrıyla veya bir heykeltıraş titizliğiyle sanat eseri ortaya çıkarmaya çalışan; mesleğini aşkla, sevgiyle yapan tüm öğretmenlerimize ne kadar teşekkür etsek eksik kalır” dedi.

TÜM İMKÂN VE GAYRETİMİZLE EĞİTİM CAMİAMIZIN, ÖĞRETMENLERİMİZİN VE ÖĞRENCİLERİMİZİN YANINDAYIZ

Karatay Belediyesi'nin eğitim çağındaki çocuklara ve gençlere ayrı bir önem verdiğinin altını çizen Kılca, çocuklar ve gençlerin, hizmet anlayışları ile hassasiyetlerinin tam merkezini oluşturduğuna vurgu yaptı.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajını şöyle tamamladı; "Karatay Belediyesi olarak; ilimden bilime, teknolojiden spora, kültürden sanata kadar gençlerimizin yolculuklarında her zaman yanlarında olduk. Göreve geldiğimiz günden bu yana ilçemize 16 yeni eğitim tesisi kazandırdık. 187 bin öğrenciye 500 binin üzerinde kitap desteği verdik. 60 bin ilkokul 1'inci sınıf öğrencisine çanta ve kırtasiye desteği verdik. İlçemizdeki tüm okullarımıza TÜBİTAK Popüler Bilim Yayınları Kitaplıkları kurduk. Yine Karatay'ın 7 farklı noktasına kütüphaneler ve Bilgehaneler inşa ettik. 5000'e yakın gencimize YKS sınav kayıt ücreti desteği verdik. Üniversitelerimizin ön lisans ve lisans öğrencilerine nakdi destek sağladık. ‘Robofest Robot Yarışması' düzenledik. 10 binin üzerinde çocuğumuzu sinema etkinliklerinde buluşturduk. Sportif faaliyetlerimizle çocuklarımızın kişisel ve fiziksel gelişmelerine katkıda bulunuyoruz. Yine onlar için Karatay Spor Merkezi inşa ediyoruz. Konya'nın en büyük kapalı tenis kortunu hizmete açtık. Yine geçtiğimiz yıl Çimenlik Kapalı Spor Salonu'nu da gençlerimizin kullanımına sunduk. Geçtiğimiz günlerde Karatay Hoşkubbe Millet Kütüphanesi'ni tamamladık ve hizmete açtık. Kısacası eğitim camiamızın ve öğretmenlerimizin büyük gayretine katkı sunmak, onların yükünü bir nebze de olsa hafifletebilmek adına çalışıyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da öğretmenlerimizin, öğrencilerimizin ve eğitim camiamızın yanında olmayı sürdüreceğiz.

Bu duygu, düşüncelerle; Türkiye'nin dört bir köşesinde, milletimizin geleceğinde söz sahibi nesilleri yetiştiren, kalpleri ilim ve sevgi dolu tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü en kalbi duygularımla tebrik ediyorum.”

(Sibel Elmas)