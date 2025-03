Başkan Kılca Ramazan ayında gönüllere dokunuyor! Karatay Fen Lisesi öğrencileriyle iftar yaptı

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay Fen Lisesi öğrencileriyle iftar yaparak gençlerle bir araya geldi. İftarın ardından Alişanağa Camii’nde teravih namazı kılan Hasan Kılca, namaz sonrası Kumköprü ve Gaziosmanpaşa mahalle sakinleriyle sohbet etti. Kılca son olarak ise 15 Temmuz Gazisi Metin Ayvaz’ı ziyaret etti.

Her gün farklı programlarla Karataylılarla bir araya gelen Başkan Kılca, bu kez iftarını Karatay Fen Lisesi öğrencileriyle yaptı. Programa Hasan Kılca'nın yanı sıra AK Parti Konya İl Gençlik Kolları Başkanı İbrahim Kelek, AK Parti Karatay İlçe Başkanı Akif Demirci, Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar, AK Parti Karatay İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı. Gençlerle sohbet edip onların düşüncelerini dinleyen Hasan Kılca, iftar sonrası Alişanağa Camii'nde teravih namazını kıldı.

Namazın ardından Kumköprü ve Gaziosmanpaşa Mahallelerine geçen Başkan Kılca, mahalle sakinleriyle buluşarak Ramazan'ın birlik ve beraberlik ruhunu paylaştı. Gecenin sonunda 15 Temmuz Gazisi Metin Ayvaz'ı ziyaret eden Başkan Hasan Kılca, bu mübarek ayda vatandaşlarla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

KAYACILAR: BU BULUŞMALAR ÖĞRENCİLERİMİZ İÇİN ÇOK DEĞERLİ

İftar programında konuşan Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar; "Karatay Belediye Başkanımız Hasan Kılca, öğrencilerimizle iftarını açarak Ramazan'ın manevi iklimini bizlerle paylaştı. Bu tür buluşmalar öğrencilerimiz için çok değerli. Sayın Başkanımızın eğitime ve gençlerimize verdiği destek her zaman bizleri mutlu ediyor. Kendisine teşekkür ediyoruz” dedi.

KILCA: HER GÜNÜMÜZ BİRBİRİNDEN GÜZEL GEÇİYOR

Ramazanın paylaşmanın, dayanışmanın ve kardeşliğin ayı olduğuna dikkat çeken Başkan Kılca, "Bu mübarek günleri hemşehrilerimizle birlikte geçirmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Her günümüz birbirinden güzel geçiyor. İftar sofralarımızı gençlerimizle paylaşıyor, teravihlerde hemşehrilerimizle bir araya geliyoruz. Dün Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerimizle beraberdik. Bugün de Karatay Fen Lisesi öğrencilerimizle iftarımızı açtık. Onların sofralarına ve iftar coşkusuna ortak olduk. Gençlerimiz için ne kadar yatırım yapsak az. Bizler gençlerimize verdiğimiz her desteğin geleceğimize olan yatırım olduğunun bilincindeyiz. Öğrencilerimizle iftarımızın ardından ise Kumköprü ve Gaziosmanpaşa mahallelerimizde hemşehrilerimizle bir araya gelerek hasbihal ettik. Akabinde, 15 Temmuz gazimiz Metin Ayvaz kardeşimizin, kıymetli babasının vefatı dolayısıyla taziyede bulunduk. Rabbim mekanını cennet eylesin. Her zaman vatandaşlarımızın yanında olmayı sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.

Hasan Kılca, Ramazan boyunca mahalle ziyaretleri, iftar buluşmaları, teravih namazları ve gazi ile şehit ailelerine yapılan ziyaretler gibi yoğun programlarını sürdüreceklerini vurguladı.

Kaynak: Haber Merkezi