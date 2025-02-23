Bir Odada Kâbus, Bir Odada Masumiyet! Konya’daki cinayette yeni ayrıntılar ortaya çıktı
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Konya’da 1 çocuk annesi Şerife Ç. (35), eve alkollü gelen eşi Ömer Ç.’yi (36) bıçaklayarak öldürdü. Ömer Ç.’nin 10 gün önce cezaevinden tahliye olduğu belirtildi.
Olay, saat 01.30 sıralarında Sakarya Mahallesi Safa Sokak'ta 3 katlı bir apartmanın 2'nci katında meydana geldi. Eve alkollü gelen galerici Ömer Ç. ile eşi Şerife Ç. arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.
Kavga sırasında Şerife Ç., mutfaktan aldığı bıçakla eşi Ömer Ç.'yi bıçakladı. Ömer Ç. kanlar içinde yere yığılırken, ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, 10 gün önce cezaevinden tahliye olan Ömer Ç.'nin hayatını kaybettiğini belirlendi.
Şerife Ç. Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Ömer Ç.'nin cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
13 YAŞINDAKİ KIZI ODASINDAYMIŞ
Şerife Ç.'nin tartıştığı eşini bıçakladığı sırada 13 yaşındaki ismi açıklanmayan kızlarının ise odasında olduğu öğrenildi. Ömer Ç.'nin gerek cezaevinde görüşmelerinde gerekse tahliye olduktan sonra Şerife Ç.'ye psikolojik şiddet uyguladığı öne sürüldü.
TUTUKLANDI
Şerife Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti. Tutuklandı.
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