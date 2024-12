Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Şeb-İ Arus mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin 751. Vuslat Yıl Dönümü dolayısıyla mesaj gönderdi.

Erdoğan'ın, Mevlana Kültür Merkezi'ndeki Şeb-i Arus töreninde okutulan mesajında şu ifadelere yer verildi;,

"Gönüllerimizde müstesna bir yeri olan, büyük mütefekkir, büyük mutasavvıf Mevlâna Celâleddin-i Rumi Hazretleri'ni, Hakk'a yürüyüşünün 751'inci sene-i devriyesinde kemâl-i hürmetle yâd ediyorum. Yüzyıllardır Anadolu topraklarını ilmiyle, irfanıyla, hikmetiyle nakış nakış işleyen ariflerimizi, âlimlerimizi, manevi rehberlerimizi de tazimle anıyor, Allah hepsinden razı olsun diyorum.

Yine bu gece vesilesiyle ezanımız, vatanımız, bayrağımız, istiklal ve istikbalimiz için can veren aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, kahraman gazilerimize ülkem ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Hazret-i Mevlana, vuslatının üzerinden asırlar geçse dahi eserleri ve öğütleriyle yolumuzu aydınlatmayı sürdürmekte; merhameti, güzel ahlakı, hakkı ve sabrı telkin eden nasihatleri ve engin hoşgörüsüyle bütün insanlığı kendisine meftun etmektedir. 'İnsan-ı kâmil' olma yolunda Hazret-i Mevlana, Yunus Emre, Hacı Bayram Veli, Aziz Mahmud Hüdayi gibi rehber şahsiyetlerin kılavuzluğunda yürüyen milletimiz; cömertlikte akarsu gibi, şefkat ve merhamette güneş gibi, kusur örtmede gece gibi, tevazuda toprak gibi ve hoşgörüde deniz gibi olmayı gaye edinmiştir.

Tıpkı "GEL, BİZİM DERGÂHIMIZ ÜMİTSİZLİK KAPISI DEĞİLDİR” diyen Mevlâna Hazretleri gibi, kapısına gelenlere her daim evinin de gönlünün de kapılarını açmıştır. Çevresinde yanmakta olan ateşe, sönmekte olan ocaklara, tükenmekte olan hayatlara bigâne kalmayan ülkemiz de savaşların yerini barışın, düşmanlıkların yerini kardeşliğin, çaresizliklerin yerini refahın ve huzurun alması için bütün gücüyle mücadele etmektedir. Komşularımız başta olmak üzere bölgemizin her köşesinde akan kanın durması ve mazlumların hukukunun korunması için bütün imkânlarımızı seferber ediyoruz. Hz. Mevlana'yı örnek alarak biz de pergel misali bir ayağımızı vatanımıza sabitleyip diğer ayağımızla bütün dünyayı dolaşıyor, insanlığın barışı, huzuru ve refahı için büyük bir gayret gösteriyoruz. Karabağ'dan Filistin'e, Ukrayna'dan Suriye'ye, Balkanlar'dan Afrika'ya uzanan bu mücadelemizi bütün dünya takdirle takip etmektedir. İnsanlığın hayrı için, adaletin tesisi için, barış için, dostluk için atılan her adımın Rabbimizin yardımıyla menziline ulaşacağına inanıyoruz. Bu düşüncelerle, Hazreti Mevlâna başta olmak üzere, tüm gönül sultanlarımızı bir kez daha rahmetle, minnetle, tazimle yâd ediyorum. Bu güzel Şeb-i Arus Töreninin düzenlenmesinde emeği bulunan herkese teşekkür ediyorum.

Rabbim, ülkemizi, milletimizi, uhuvvetimizi ve muhabbetimizi daim etsin diyor, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla…''