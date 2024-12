Ekrem Coşkun Döner denetlendi! Konya’nın sevilen markasında sonuç ne çıktı?

Ekrem Coşkun Döner, Konya'nın sevilen markalarından birisi...

Hem döner, hem etli ekmek hem de tost konseptiyle Konyalılar tarafından çok sevilen Ekrem Coşkun, Türkiye'nin çeşitli illerinde birçok şubesiyle hizmet vermektedir.

Dana dönerden numune alındı

İzmir'in Torbalı ilçesinde bulunan Ekrem Coşkun Döner şubesi, Torbalı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından denetlendi. İlçe Müdürlüğü kontrol görevlileri, işletmeden dana döner ürününe ait numune aldı.



Ekrem Coşkun Döner analizlerden geçti!

Numune alınan et, Afyonkarahisar Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü'nde muayene ve analiz edildi. Yapılan analiz sonucunda ise Türk Gıda Kodeksi Et, Hazırlanmış Et Karışımları ve Et Ürünleri Tebliği'ne uygun bulundu.

"Denetimden yüzümüzün akıyla çıkıyoruz”

Yapılan denetim hakkında sosyal medya hesabından açıklama yapan Ekrem Coşkun Döner Gıda Anonim Şirketleri Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Coşkun, "Döner, etli ekmek, tost şubelerimiz denetlenmeye devam ediyor. Tabii birilerini rahatsız ettiğimiz ve halkın menfaatine hizmet sunduğumuz için şikayetler de doğal olarak artıyor. Biz de şikayete bağlı her denetimden yüzümüzün akıyla çıkıyoruz. Hesapsız şükür" ifadelerini kullandı.