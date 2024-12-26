Eski Konya Milletvekili eşini kaybetti

23. ve 24. Dönem Konya Milletvekili Ayşe Türkmenoğlu'nun eşi ve AK Parti Konya İl Başkan Yardımcısı Mehmet Türkmenoğlu'nun amcası Bünyamin Türkmenoğlu vefat etti.
Bünyamin Türkmenoğlu'nun cenazesi yarın Yazır Camii'nde kılınacak Cuma namazını müteakip Yazır Mezarlığına defnedilecek.
Eşinin ölüm haberini sosyal medya hesabından paylaşan Türkmenoğlu şu ifadelere yer verdi;
"Sevgili eşim, hayat arkadaşım Bünyamin Türkmenoğlu'nun vefatını derin bir hüzünle paylaşmak zorundayım. Cenazemiz, Yarın Konya Merkez Yazır Camii'nde kılınacak cuma(öğle )namazını müteakip Yazır Mezarlığı'nda defnedilecektir. Dualarınız en büyük tesellimizdir.''
Kaynak: Haber Merkezi