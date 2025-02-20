Güneysınır’da Yarın Okullar Tatil Mi? 21 Şubat 2025 Cuma Günü Güneysınır’da Kar Tatili Var Mı?
Güneysınır’da kar yağışı ve soğuk hava etkisini hissettiriyor. Öğrenciler, öğretmenler ve veliler, 21 Şubat 2025 Cuma günü okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak ediyor. Yetkililerden gelecek açıklama bekleniyor.
Güneysınır'da Kar Yağışı Başladı, Okullar Tatil Edilecek Mi?
Güneysınır'da hava sıcaklıklarının düşmesi ve kar yağışının başlamasıyla birlikte öğrenciler, öğretmenler ve veliler, okulların tatil olup olmayacağını araştırıyor. Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ulaşımda aksaklıklar yaşanabileceği için tatil beklentisi var. Yetkililerin açıklaması bekleniyor.
Güneysınır'da Yarın Okullar Tatil Mi?
Bölgedeki hava durumu nedeniyle öğrenciler ve veliler, 21 Şubat 2025 Cuma günü eğitime ara verilip verilmeyeceğini merak ediyor. Kar yağışının şiddetine bağlı olarak yetkililer tarafından karar alınması bekleniyor. Peki, Güneysınır'da okullar tatil mi?
21 Şubat 2025 Cuma Günü Güneysınır'da Kar Tatili Var Mı?
Şu an için Güneysınır Kaymakamlığı veya Konya Valiliği tarafından resmi bir tatil duyurusu yapılmadı. Yetkililerden gelecek açıklamalar takip ediliyor.
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