Hasan Kılca: Bizler soydaş iki devletiz; tek milletiz

Karatay Belediyesi ile Kazakistan’ın Sauran şehri belediyesi arasında kardeş şehir protokolü imzalandı. Türkiye ile Kazakistan arasındaki ortak tarihi, kültürel ve manevi bağ ilişkilerinin geliştirilmesi bağlamında söz konusu işbirliği protokolünün imzalanmasının önemli olduğunun altını çizen Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca; “Kazakistan her zaman bizim gönlümüzde. Bizler soydaş iki devletiz; tek milletiz. Karatay Belediyesi olarak et ve tırnak gibi olduğumuz kardeşlerimiz için üzerimize düşeni yapmaya, her iki şehrin işbirliği için ortak projeler hayata geçirmeye hazırız” dedi.

Karatay Belediyesi bugüne kadar; farklı kültürlerin birbirini tanımasının sağlanması, turizm ilişkilerinin geliştirilmesi, ticari ilişkilerin kurulması ve güçlendirilmesi, bilgi ve teknoloji transferinin sağlanması, yerel yönetimler konularında bilgi ve deneyimin paylaşılması gibi amaçlar doğrultusunda kardeşlik protokolü imzaladı. KARATAY, KAZAKİSTAN'IN SAURAN ŞEHRİ İLE KARDEŞ OLDU Son olarak Karatay Belediyesi ile Kazakistan'ın önemli şehirlerinden birisi olan ve geçmişi 7'nci yüzyıla kadar dayanan Sauran şehrinin belediyesiyle kardeşlik protokolü imzalandı. Söz konusu işbirliği protokolü imzalanması ve ilişkilerin güçlendirilmesi kapsamında Kazakistan'ın Sauran şehri Belediye Başkanı Maksat Tangatarov, beraberindeki heyetle birlikte Konya'ya gelerek Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'yı ziyaret etti. KAZAKİSTAN HER ZAMAN GÖNLÜMÜZDE, SOYDAŞ İKİ DEVLET; TEK MİLLETİZ Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Kazakistan'ın Sauran Belediyesi ile kardeş şehir protokolü imzalamaktan dolayı büyük mutluluk duyduğunu ifade etti. Başkan Hasan Kılca; "Kazakistan her zaman bizim gönlümüzde. Bizler soydaş iki devletiz; tek milletiz. Biz, Türk Dünyası Belediyeler Birliği'ne üyeyiz ve orada Kazakistan'ın Sauran şehrini görünce hemen talip olup kardeş şehir olalım dedik. Bu önemli ve anlamlı protokol sayesinde bu güzel şehirle ilişkilerimizi de başlatmış olduk. İlçemizde Kazak Türklerimizin kurduğu İsmil Kazak Türkleri Kültür, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği de var ve belediye olarak bizler bu derneğe önem veriyor, kendilerine ihtiyaç oldukça destek de veriyoruz. Onlara ayrıca sosyal tesisin kazandırılması konusunda da katkıda bulunduk. Bu yaz güzel bir katılımın olduğu derneğimizin de açılışını gerçekleştirmiş olduk. Bu ziyaretiniz vesilesiyle de Karatay Belediyesi olarak hayata geçirdiğimiz tüm faaliyetleri, yatırım ve projeleri de yerinde görmenizi arzu ediyoruz. Bu sayede, sizlerin de benzer projeleri hayata geçirmeniz sürecinde belediye olarak sizlere destek olmuş olacağız inşallah. Bizler de güzel ve kardeş ülkemiz Kazakistan'a gelerek Sauran'ı ziyaret etmek istiyoruz. Böylece zaten var olan kardeşlik bağlarımızı daha da güçlendirmiş olacağız” dedi. KARATAY İLE KARDEŞLİK VE DAYANIŞMA GÜCÜMÜZÜ ARTIRMAK İSTİYORUZ Kazakistan Sauran Belediye Başkanı Maksat Tangatarov ise, Konya'da olmaktan dolayı çok mutlu olduklarını ifade etti. Maksat Tangatarov, şunları dile getirdi; "Konya çok güzel ve özel bir şehir. Oldukça gelişmiş olduğunu gördüğümüz Konya'da sizler gibi güzel insanlarla tanışmış olmak bizler için ayrıca bir mutluluk vesilesidir. Karatay'ın geçmişini biraz araştırma fırsatı buldum. Karatay'ın tarımda, turizmde, sanayide ve daha birçok alanda gelişmiş olduğunu gördüm. Bizler de Sauran Belediyesi olarak Karatay Belediyesi ile protokol imzalayıp Karatay'ın geldiği noktanın ikili ilişkilere katkı sağlayacağını düşündük. Bu işbirliği protokolü sayesinde bizler de özellikle tarımda, hayvancılıkta, turizmde, belediyecilik hizmetlerindeki tecrübelerinizden faydalanmak istiyoruz. Bu konuda bizlere destek olan Türk Dünyası Belediyeler Birliği'ne ve Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'ya teşekkür ediyorum.” Ziyaretin sonunda, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ile Kazakistan'ın Sauran şehri Belediye Başkanı Maksat Tangatarov, kardeşlik işbirliği çerçevesinde hazırlanan "Kardeş Şehir Protokolü” imzalandı. KAZAKİSTAN HEYETİ, KARATAY BELEDİYESİ'NİN PROJE VE YATIRIMLARINI DA YERİNDE İNCELEDİ Kazakistan'dan gelen heyet; Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ziyareti ve işbirliği protokolünün imzalanmasının ardından Karatay Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan hizmet, yatırım ve özgün projeleri de yerinde inceleme fırsatı buldu. Karatay Belediye Başkanı Ramazan Şevik ile Dış İlişkiler Müdürü Fuat Özcan'ın eşlik ettiği heyet, teknik inceleme gezisi kapsamında; Karatay Belediyesi Yeni Asfalt Plenti, Karatay Belediyesi Asfalt ve Beton Elemanları Analiz Laboratuvarı, Karatay Belediyesi Beton Elemanları Üretim Tesisi, Sıfır Atık Tesisi, Karatay Hoşkubbe Millet Kütüphanesi, Karatay Belediyesi Millet Kıraathanesi, Kafe Karatay, Atölye Karatay ve Karatay Belediyesi tarafından yapılan parklar gibi belediye tarafından hayata geçirilen daha birçok yatırımı ve projeyi yerinde görerek inceledi. (Sibel Elmas)

