Hasta ve hasta yakınlarının şefkat dolu sığınağı! Konya’daki Tenzile Ana Hasta Konukevi baştan aşağı yenilendi

Meram Belediyesi, hasta ve hasta yakınları için otel konforunda hizmet veren Tenzile Ana Hasta Konukevi’ni baştan sona yeniledi. Odalarından ortak kullanım alanlarına, dış cephesinden peyzajına kadar tüm detayları yenilenen konukevini ziyaret eden Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Tenzile Ana Hasta Konukevi’nin sıradan bir hizmet noktası değil çok dua aldıkları özel bir mekan olduğunu söyleyerek, “Bu şefkat sığınağından aldığımız her duada 350 bin Meramlının payı var” diye konuştu.

Hasta ve hasta yakınları için otel konforunda hizmet veren Meram Belediyesi Tenzile Ana Hasta Konukevi, baştan sona yenilendi. Türkiye'de sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerinden biri olan konukevinde gerçekleştirilen tadilat, tamirat ve yenilemeler kapsamında tesis en ince detaylarına kadar elden geçirildi. HASTA VE HASTA YAKINLARINDAN BAŞKAN KAVUŞ'A TEŞEKKÜR Şehir dışından gelerek Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi gören hastalara ve hasta yakınlarına ücretsiz olarak hizmet veren Tenzile Ana Hasta Konukevin'deki tüm yenileme çalışmalarını yakından takip eden Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, konukevini ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Hasta konukevi çalışanlarıyla istişarelerde bulunan Başkan Kavuş, burada kalan hasta ve hasta yakınlarıyla da hasbihal edip geçmiş olsun dileklerini iletti. Konukevini kullananlar sohbetlerinde, böylesine önemli ve güzel hizmetinden dolayı Başkan Kavuş'a teşekkür ettiler. BAŞKAN KAVUŞ; "KONUKEVİ SIRADAN BİR HİZMET NOKTASI DEĞİL, ÇOK DUALAR ALDIĞIMIZ ÖZEL BİR MEKANDIR” İncelemeleri sonrasında tesis ve tesisteki yenileme çalışmaları hakkında açıklamalarda bulunan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, tesisin 42 odası ile bugüne kadar yaklaşık 170 bin kişiye hizmet verdiğini belirtti. Otel konforunda hizmet veren tesisten aynı anda 84 kişinin yararlanabildiğinin de altını çizen Başkan Kavuş, "Ağırladığımız misafir sayısı göz önünde bulundurulduğunda tesisin ne denli önemli bir açığı kapattığı daha iyi anlaşılacaktır. Hastalar ve hasta yakınları burada bir aya kadar kalabiliyor. Yoğun bakım hastaları gibi daha uzun süreye ihtiyaç duyulan durumlarda da yine onların yanlarında olmaya gayret gösteriyoruz. Bizim inancımızda alınan her dua önemlidir. Ancak, hastanın, misafirin, yolcunun, garibin ve büyüklerin duası çok daha önemli ve değerlidir. Tenzile Ana Hasta Konukevi'yle hem hastanın hem misafirin hem yolcunun hem garibin hem de büyüklerimizin duasını aynı anda alıyoruz. Çünkü burada kalanlar onlar. Bu duadan sadece biz değil, tüm Meramlılar nasibini alıyor. İşte bu nedenle burası öyle sıradan bir hizmet noktası değil, çok özel bir mekandır.” diye konuştu. BAŞKAN KAVUŞ; "HER BİR KÖŞE HER BİR NOKTA TİTİZLİKLE ELDEN GEÇİRİLEREK YENİLENDİ” Tesiste gerçekleştirilen yenileme çalışmaları hakkında da bilgi veren Başkan Mustafa Kavuş, açıklamalarını şöyle sürdürdü; "Bu kadar önemli bir görevi ifa eden Tenzile Ana Hasta Konukevimizi, misafirlerine daha iyi ve daha nitelikli bir hizmet sunabilmesini sağlamak amacıyla baştan sona yeniledik. Bu kapsamda tüm odaları ve odaların detaylarını elden geçirdik. Parkeler ve ıslak zeminler yenilendi. Banyoların duşakabinlerinden başlayarak tüm aksesuarları değiştirildi. Tüm odalar, ortak alanlar ve dış cephe boyandı. Çamaşırhane, depo, mutfak ve resepsiyon bölümlerinde gerekli tadilat, tamirat işlemleri ve boyaları yapıldı. Peyzajı daha da güzelleştirildi. Misafirlerimize hizmet etmesi adına bir de yiyecek, içecek otomatı yerleştirildi. Tesisimizin yeni çehresi Meramımıza ve misafirlerimize hayırlı olsun.” BAŞKAN KAVUŞ; "TENZİLE ANA HASTA KONUKEVİ, ŞEFKAT DOLU BİR SIĞINAKTIR” Tesisin otel konforunda hizmet verdiğini ifade eden Başkan Mustafa Kavuş, yapılan çalışmalarla tesisin hizmet kalitesinin bir yıldız daha arttığını belirtti. Şehir dışından gelen hasta ve hasta yakınlarını ücretsiz olarak ağırlayan tesisin, sadece fiziksel bir barınma alanı sunmakla kalmayıp, aynı zamanda insanlara büyük bir manevi destek sağladığını belirten Başkan Kavuş, "Konukevimizden yararlanan hastaların ve yakınlarının kendilerini evde gibi hissetmelerini, yaşadıkları sıkıntılı süreçlerinde bir nefes aldırmayı, az da olsa moral kaynağı olmayı amaçlayarak bu yenileme işlemlerini gerçekleştirdik. Odaları, hizmetleri, konforlu yatakları, temiz banyoları ile sıcak bir ortam sunmayı hedefledik. Her köşemizde huzur verici detaylar düşündük. Bu tesis sadece fiziksel bir yer değil, aynı zamanda şefkat dolu bir sığınaktır. Burasının bir diğer güzelliği de aynı sıkıntıyı yaşayan, birbirlerini anlayan insanlar arasında sıcak bir dostluk ve dayanışma bağı kurmasıdır. Herkes aynı mücadeleyi verirken birbirine moral kaynağı oluyor, bu da konukevimize anlam ve ruh kazandırıyor. Yaptığımız yeniliklerle, yaşanılan zorlukları unutturamasak da, umut ve huzur dolu bir ortam oluşturarak herkesin kendini daha güçlü hissetmesine katkıda bulunuyoruz.” diye konuştu. (Sibel Elmas)

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