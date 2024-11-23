Hatay-Konya kardeşliğinin nişanesi olacak! Habib-i Neccar Camisi’nde restorasyon hızla devam ediyor

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi tarafından verilen Fahri Doktora unvanı için gittiği Hatay’da, Konya Valisi İbrahim Akın ve AK Parti Konya Milletvekilleri ile birlikte, restorasyonu Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından sürdürülen Habib-i Neccar Camisi’nde incelemelerde bulundu.

6 Şubat 2023'teki asrın felaketinde büyük oranda yıkılan ve restorasyonu Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen Hatay'daki Habib-i Neccar Camisi'nde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Konya Valisi İbrahim Akın, AK Parti Konya Milletvekilleri Latif Selvi, Mustafa Hakan Özer, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Veysel Eren ve Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, restorasyon çalışması süratle devam eden Habib-i Neccar Camisi'nde incelemelerde bulunarak gelinen son durumu hakkında bilgi aldılar.

"DEPREMDEN SONRA HATAY'DA ÇOK ÖNEMLİ İŞLER YAPTIK”

İnceleme sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Altay, 6 Şubat depreminden sonra Konya Büyükşehir Belediyesi ve Konya ailesi olarak Hatay'da çok önemli işler yaptıklarını bu vesileyle de Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi tarafından şahsına fahri doktora tevdi edildiğini anımsattı.

"DEPREMDE KONYA BELEDİYESİNİN BAŞARISI KONUŞULUYORSA BU KONYA'NIN TOPYEKÜN HAREKET ETMESİNDENDİR”

Üniversite rektörüne ve senatosuna teşekkür ederek fahri doktora diplomasını Konyalılar adına ve bu bölgede çalışan tüm belediyeler adına aldıklarını kaydeden Başkan Altay, "Çünkü depremde yerel yönetimlerimiz büyük bir başarı hikayesi oluşturdular ve vatandaşlarımızın ne tür ihtiyacı varsa gidermek için çaba sarf ettiler. Biz de verilen talimat gereği Hatay'a geldik 6 Şubat akşamı. Yaklaşık 40 gün boyunca bizzat ben de Hatay'da bulundum. Bugün depremde Konya Belediyesinin başarısı konuşuluyorsa bu Konya'nın topyekün hareket etmesindendir” ifadelerini kullandı.

"KONYA-HATAY KARDEŞLİĞİNİN YILLARCA SÜRMESİ ADINA ÖNEMLİ BİR TARİHİ ESERİ RESTORE ETMEYE KARAR VERDİK”

Başkan Altay konuşmasını şu sözlerle sürdürdü: "Bugün de Sayın Valimiz, milletvekillerimiz, oda temsilcilerimizle beraber o gün emeği olan herkesle beraber geldik. Habib-i Neccar Camisi'nin restorasyonunu yapıyoruz. Konya ve Hatay kardeşliği o kadar güçlü bir kardeşliğe dönüştü ki biz depremden sonra da bu kardeşliğin hatırlanması ve yıllarca sürmesi adına önemli bir tarihi eseri restore etmeye karar vermiştik. Habib-i Neccar Camii nasip oldu. Buraya ilk geldiğimde kubbesinin yıkılmış olduğu enkaz halini hatırlıyorum. Şu an itibariyle arkadaşlarımız yoğun bir şekilde çalışıyor. Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri neticesinde binanın Allah'ın izniyle bir daha yıkılmayacak şekilde yeniden ahşap bir kubbeyle tamamlanması yönünde bir karar çıktı. Bugün de ilk ahşap kısmını yerleştirmiş olduk. Bir taraftan güçlendirme işlemine bir taraftan da yapım işlemine devam ediyoruz. İnşallah Anadolu'nun bu ilk camisini Konya olarak restore etmeyi ve 2025 yılı ortalarında tamamlamayı planlıyoruz. Böylece Habib-i Neccar Camisi'ni sadece Hatay'a ve Türkiye'ye değil, tüm dünya kültür mirasına yeniden hediye etmiş olacağız.”

"HATAY'DA EN NİTELİKLİ RESTORASYON ÇALIŞMASI DENİNCE HABİB-İ NECCAR CAMİSİ'NİN RESTORASYONU GELİR”

Depremin birçok acıyı beraberinde getirdiğini ve insanların hayatında ve şehirlerde önemli değişiklikler yaptığını dile getiren Başkan Altay, "Deprem şehirlerimizi de değiştirdi ve kültürel mirasımız üzerinde çok büyük bir baskı oluşturdu. Yüzlerce tescilli eser yıkıldı. Biz de Konya Büyükşehir Belediyesi olarak üstümüze düşen sorumluluk bilinciyle Habib-i Neccar Camisi'nin restorasyonunu yürütüyoruz. Zannediyorum Hatay'da en nitelikli restorasyon çalışması denince Habib-i Neccar Camisi'nin restorasyonu gelir ve en ileri durumdaki restorasyon da burası. Çok titiz bir çalışmayı çok büyük bir gayretle yapıyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığımızla koordineli olarak, Vakıflar Genel Müdürlüğümüzün kontrolünde, bilim heyetinin tavsiyeleri doğrultusunda işi titizlikle yürütüyoruz. İnşallah tamamlandığında gelen herkesin o zihnindeki Habib-i Neccar'ı yeniden görecekleri ama aynı zamanda depreme karşı dayanıklı bir binayı inşa etmiş olacağız. Böylece Konya-Hatay kardeşliği ilelebet sürecek bir dostluğa dönüşecek. Bugün bizi can-ı gönülden kucaklayan tüm Hataylılara teşekkür ediyorum. Fahri Doktora ünvanını almamıza vesile olan 2 milyon 300 bin Konyalıya, hatta Konya dışında bulunan, yurt dışında bulunan tüm Konyalılara, tüm kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum. Binamızın bir an önce açılmasını temenni ediyor, emeği geçen işçi kardeşlerimize teşekkür ediyorum” açıklamalarında bulundu.

(Mustafa İlker Şen)