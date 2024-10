Konyaspor Teknik Direktörü Ali Çamdalı, Süper Lig’in 8. haftasında Konya Stadyumu’nda oynanan ve 2-1 kazanılan Eyüpspor maçının ardından konuştu. Genç teknik adam, “İnanılmaz bir özveriyle maçı çevirmesini bildik” dedi.

Konyaspor Teknik Direktörü Ali Çamdalı, Süper Lig'in 8. haftasında Konya Stadyumu'nda oynanan ve 2-1 kazanılan Eyüpspor maçının ardından konuştu. Takımın 1-0 geriden gelerek maçı 2-1 kazandığına değinen genç teknik adam, "İnanılmaz bir özveriyle maçı çevirmesini bildik” dedi.

"Tüm oyuncularımı tebrik etmem gerekiyor”

Yeşil-beyazlıların teknik patronu Ali Çamdalı, "Önceki bütün futbolcu arkadaşlarımı tebrik etmem gerekiyor. İnanılmaz bir özveriyle maça çevirmesini bildik. Ligin flaş ekiplerinden birisi bence Eyüpspor. İyi top oynayan, arkadan oyun kurmaya çalışıp ileriye taşımaya çalışan bir grup” dedi.

"İlk yarı istediğimizi yapamadık”

Çamdalı, "İlk yarı istediğimizi yapamadık aslında. Önde baskı yapıp onların orta sağdaki o artı 1 oyuncusunu kapatamadık. O riski alamadık. Ama kötü de giden bir oyun yoktu. Uzaktan yediğimiz gol ister istemez dengemizi bozdu. Ama gerçekten çok karakterli bir gruba sahibim. Bunu sürekli söylüyorum. Hem iyi niyetiyle hem özveriyle çalışan oynamadığına sorun yapmayan bir gruba sahibim. 60. dakikadan sonra yapmış olduğumuz değişikliklerle oyunu çevirmesini bildik. Moral oldu bize. İç saha şanssızlığımızı kırdık. En önemlisi bu. Buna ihtiyacımız vardı. Taraftarımızı da umarım evlerine mutlu bir şekilde göndermişizdir” diye konuştu.

"Hakeme hareket etmedim”

Gördüğü direkt kırmızı kartla ilgili olarak da konuşan Çamdalı, "Hakemle ilgili fazla bir şey söylemek istemiyorum. Ben çizginin oradan, ikinci yarı özellikle penaltı pozisyonundaki eli net gördüm. Ona bir isyanım vardı. Ama kendisine kötü söz ya da hakaret içeren bir şey söylemedim. Bunun üzerine direkt kırmızı kart vermek ona yakışmadı. Sonuçta biz bir emek veriyoruz. İster istemez üzülüyoruz. O anki adrenalin bazen kendini kontrol edemiyorsun ama dediğim gibi art niyet ve kötü söz yok. Direkt kırmızı kart vermesi biraz ağır oldu. Ama her şeye rağmen galip gelmek gerçekten çok güzel” ifadelerini kullandı.

"Bazen eşik atlatmak gerekiyor”

Ali Çamdalı, "Üzerimizdeki baskıyı biraz kırdık. İyi bir gruba sahibiz. Bir anda her şey olmuyor. Bazen eşikten atlatmak gerekiyor. Bugün onlardan birisi. İyi bir takıma karşı oynadık. Bunu başardığımız için mutluyum. Konyaspor büyük bir camia. Burada her zaman baskı olur. Ama biz en iyi şekilde, her zaman, futbolcu arkadaşımla birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Umarım en iyi şekilde de yolumuza bakarız” dedi.

"Milli araya galip girmek güzel”

Milli maç arasına da değinen Çamdalı, "Milli araya her zaman galibiyete girmek güzel. Mağlubiyetle girdiğiniz zaman o ara bitmiyor aslında. En iyi şekilde izin yapıp, dönüp Konya'da tekrar hazırlıklara başlayacağız. Bu süreçte 2 tane hazırlık maçı yapacağız. Bu maçları da iyi değerlendirmek istiyoruz” diye konuştu.

"4 maçın 3'ü deplasman”

Milli ara dönüşünde sıkışık bir fikstür olacağını belirten Ali Çamdalı "Daha sonra zor bir döneme giriyoruz aslında. Baktığımızda milli ara dönüşündeki 4 maçın 3'ü deplasmanda. Mağlubiyeti nasıl yaşadıysak sevince de yaşayıp Beşiktaş maçına hazırlanacağız İnşallah” ifadelerini kullandı.

(Selman Kaya)